27 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rusya - Ukrayna savaşında bombalar arasında kaldılar! Mariupol’de toplu mezarlar

Rusya - Ukrayna savaşında bombalar arasında kaldılar! Mariupol’de toplu mezarlar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, saldırılarda enkaz yığını haline gelen, bini aşkın sivilin hayatını kaybettiği Mariupol'de büyük bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Aralıksız ateşe tutulan kentte günlerce ölenlerin cesetleri yerlerden toplanamadı.

Giriş Tarihi: 27.03.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 11:44
  • 1
  • 26
Rusya - Ukrayna savaşında bombalar arasında kaldılar! Mariupol’de toplu mezarlar

Topçu ateşinin durduğu nadir saatlerde ise Mariupol halkı çareyi cesetleri açtıkları toplu mezarlara koymakta buldu. Hayalet şehir Mariupol'de 200 kişinin konulduğu dev bir toplu mezar olduğu bile söyleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
Rusya - Ukrayna savaşında bombalar arasında kaldılar! Mariupol’de toplu mezarlar

Ukrayna'daki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Bürosu Temsilcisi Matilda Bogner "Bölgede toplu mezarlar olduğuna yönelik bilgilerimiz giderek artıyor. Öyle ki buna dair uydu görüntüleri bile gelmeye başladı.

  • 3
  • 26
Rusya - Ukrayna savaşında bombalar arasında kaldılar! Mariupol’de toplu mezarlar

Can güvenliği olmayan diğer sivillerin acilen tahliyesi için çalışılmalı" dedi. Rusya'nın işgal girişiminden önce 400 bin nüfusa sahip olan Mariupol, haftalardır yoğun bombardımanlara maruz kalıyor.

  • 4
  • 26
Rusya - Ukrayna savaşında bombalar arasında kaldılar! Mariupol’de toplu mezarlar

Mariupol'de sığınak olarak kullanılan tiyatro binasının Ruslar tarafından bombalanmasıyla ilgili tartışmalar da sürüyor. 300 sivilin öldüğü saldırıyla ilgili Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, 'Rusların burada sivillerin sığındığını bilmemesi imkânsız.

  • 5
  • 26
Rusya - Ukrayna savaşında bombalar arasında kaldılar! Mariupol’de toplu mezarlar

O gün tiyatronun iki tarafına da 'Burada çocuklar var' yazısı asılmıştı. Moskova, bu saldırıyla savaş suçu işlemiştir" dedi. Öte yandan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk'tan umut verici bir bilgi de geldi.