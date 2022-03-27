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Rusya - Ukrayna savaşında bombalar arasında kaldılar! Mariupol’de toplu mezarlar
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, saldırılarda enkaz yığını haline gelen, bini aşkın sivilin hayatını kaybettiği Mariupol'de büyük bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Aralıksız ateşe tutulan kentte günlerce ölenlerin cesetleri yerlerden toplanamadı.
Giriş Tarihi: 27.03.2022 11:44Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 11:44