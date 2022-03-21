Rusya - Ukrayna savaşında 26. gün! Ukrayna silah bırakacak mı? Peş peşe yeni açıklamalar | Kiev'de hava savunma sistemleri devreye girdi
Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 26. güne girildi. Rusya ile Ukrayna'dan peş peşe yeni açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı "Silahlarını bırakan herkese Mariupol’den güvenli çıkış garanti ediyoruz" açıklamasını yaparken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk, "Silahları teslim etmekten söz edemeyiz" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise er ya da geç diyalog için Putin ile bir araya geleceğini söyledi. İşte son dakika Rusya Ukrayna savaşından gelişmeler.
05.50 KİEV'DE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ
Rusya'nın gece yarısı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e başlattığı saldırıların ardından Kiev merkezindeki hava savunma sistemleri Rus füzelerine karşı devreye girdi.
Rusya ordusu tarafından bu gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı Podilskyi ilçesine füzeli saldırıların ardından Rus saldırılarına karşı Kiev'in merkezinde kurulu hava savunma sistemleri devreye girdi. Rus saldırılarına karşı devreye alınan Kiev'deki hava savunma sistemleri, kentin üstüne gelen Rus füzelerini hedef alarak bu füzeleri havada imha etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hava savunma sistemlerinin art arda birçok atış yaptığı görüldü. Rusya'nın hedefindeki en önemli kent olan Kiev'de hava savunma sistemleri tarafından tüm hava saldırılarına karşı çalışmalar devam ediliyor.
05.27 Silahları teslim etmekten söz edemeyiz
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Mariupol'de kendilerine karşı direnen Ukrayna askerlerine ve savaşan gruplara silah bırakma çağrısına ret cevabı vererek, "Silahları teslim etmekten söz edemeyiz" dedi.
05.25 KİEV'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİNE SALDIRI
Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun bu gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.
Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri Kiev şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev'in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Bilgiler netleşiyor." ifadesi yer aldı.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu duyurmuştu.
05.22 Kiev'de enkaz altında kalan siviller için kurtarma çalışmaları sürdürülüyor
Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği füze saldırılarında yıkılan binaların altında kalan onlarca kişi için kurtarma ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
05.15 Rusya Savunma Bakanlığı: "Silahlarını bırakan herkese Mariupol'den güvenli çıkış garanti ediyoruz"
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol kentinde kendilerine karşı savaşan Ukrayna askerlerine seslenerek silahını bırakan herkese Mariupol'den güvenli çıkışı garanti ettiklerini duyurdu.
04.56 Ukrayna, gelecek hafta uygulamaya konulacak yeni Batı yaptırımları bekliyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesine saldıran Rusya Federasyonu'na gelecek hafta uygulamaya konulacak yeni Batı yaptırımları beklediklerini söyledi.
03.16 ZELENSKİY: ER YA DA GEÇ DİYALOG İÇİN PUTİN İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile er ya da geç diyalog için bir araya geleceğini ve bu görüşmenin Kudüs'te bile düzenlenebileceğini belirtti.
Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'nın ülkesine saldırmasının 25. gününü değerlendirerek, "Rus ordusu 25 gündür icat ettiği Ukrayna Nazilerini arıyor ama bulamıyor." dedi.
Rus askerlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediğini kaydeden Zelenskiy, "En önemlisi Rus askerleri bir türlü eve dönüş yolunu bulamıyorlar ve askerlerimiz onların Allah'ın huzuruna çıkmalarına yardım ediyor." şeklinde konuştu.
Zelenskiy, Rus ordusunun 20 Mart'ta Mariupol'da düzenlediği hava saldırısı sonucu çok sayıda kişinin sığındığı okul binasının yıkıldığı bilgisini paylaşarak, "Henüz kaç kişinin hayatta olduğunu bilmiyoruz ama bombayı atan pilotun mutlaka bulunup sivilleri öldüren diğer pilotlar gibi cezalandırılacağına eminim." ifadesini kullandı.
İsrail Parlamentosu özel oturumuna 20 Mart'ta video konferans yöntemiyle bağlanarak milletvekillerine hitap ettiğini hatırlatan Zelenskiy, İsrail halkından bekledikleri desteği alabileceklerini kaydetti.
Zelenskiy, barışın sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalog kurmanın gerekliliğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İsrail Başbakanı (Naftali Bennett) bize Rusya ile diyalog çağrısında bulunuyor ve onun için minnettarım. Bu (çağrı), er ya da geç Putin'le gerçekleşecek bir diyalogla ilgilidir ve Kudüs'te bir toplantının yapılması bile mümkün. Eğer bu mümkün olursa barışın sağlanması için doğru bir karar olur."
Rusya'da "Nazizm"le suçlanan bir Ukrayna Devlet Başkanı olarak İsrail Parlamentosu'na hitap ettiğini hatırlatan Zelenskiy, "Sadece bu gerçek bile Moskova'da bir şeylerin yanlış olduğunu kanıtlıyor." dedi.
Zelenskiy, 20 Mart'ta dört insani koridorun açıldığı ve aralarında 4 bini Mariupol'den toplam 7 bin 295 kişinin tahliye edildiğini belirterek, tahliye operasyonlarının süreceğini bildirdi.
01.54 UKRAYNA, RUSYA İLE MÜZAKERELERİN 21 MART'TA DEVAM EDECEĞİNİ DUYURDU
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi.
Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ile ilgili yaptığı açıklamada, müzakerelerin bugün çevrim içi devam edeceğini belirterek, "Bundan önce çalışma alt gruplarında son derece yoğun bir çalışma vardı." dedi.
01.27 Kiev Belediye Başkanı Kliçko, başkentte patlamalar olduğunu duyurdu.
00.54 Rusya, Mariupol'den 21 Mart sabahı insani yardım koridorları açılacağını duyurdu.
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