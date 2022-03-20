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Avrupa'da hazırlık! Rusya Ukrayna savaşı sonrası Patriotlar yola çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2022
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Avrupa’da hazırlık! Rusya Ukrayna savaşı sonrası Patriotlar yola çıktı

Son dakika haberine göre: Rusya ile Ukrayna savaşı 25. gününde de devam ediyor. Savaşın Avrupa'ya sıçrama ihtimali nedeniyle ülkelerin güçlendirme çalışmaları sürüyor. Slovakya’ya gönderilen Patriot Hava Savunma Sistemleri'nin sevkiyatı Çekya'da görüntülendi.

Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa doğu ülkelerinini güçlendirmeye başladı. Bunun son örneği ise, Slovakya'ya gönderilen Patriot Hava Savunma Sistemleri oldu. Hollanda tarafından gönderilen Patriot'lar Çekya'da görüntülendi.

NATO'NUN TALEBİYLE GÖNDERİLDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında Rusya'nın Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa'daki ülkelere de saldırısı ihtimaline karşı 18 Mart 2022'de NATO'nun talebi üzerine Almanya ve Hollanda, Slovakya'ya Patriot Hava Savunma Sistemleri gönderme kararı almıştı. Bu kararın ardından Avrupa'dan yola çıkan Patriot sistemlerinin sevkiyatı Çekya'da görüntülendi.

6 AY KALACAK

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından, Slovakya'ya gönderilen Patriot'lara ilişkin yapılan açıklamada, sistemlerin Slovakya'nın orta kesimindeki Silezya hava üssü yakınlarına konuşlandırılacağı belirtildi. Bu sistemlerin Nisan ayından itibaren aktif edileceği ve Slovakya'da 6 ay kalacağı kaydedildi.

Öte yandan Slovakya, Patroit Hava Savunma Sistemleri'ne sahip olurken, ülkenin elindeki S-300 Hava Savunma Sistemleri'nin Ukrayna'ya gönderilmesi planlanıyor.

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