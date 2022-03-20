Avrupa’da hazırlık! Rusya Ukrayna savaşı sonrası Patriotlar yola çıktı

Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa doğu ülkelerinini güçlendirmeye başladı. Bunun son örneği ise, Slovakya'ya gönderilen Patriot Hava Savunma Sistemleri oldu. Hollanda tarafından gönderilen Patriot'lar Çekya'da görüntülendi.