Başkent Kiev hipersonik füzeyle vuruldu

Ukrayna'da sivil direnişin en yoğun sürdüğü kentlerden olan Kiev, gece saatlerinde gerçekleşen şiddetli patlamayla sarsıldı. Rus güçleri, başkentteki bir alışveriş merkezini hipersonik füze ile vurdu. Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da da saldırılar gece boyu sürdü.

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