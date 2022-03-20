Rusya - Ukrayna savaşında 25. gün! Rusya'nın ölen ve yaralanan askerleri Belarus'a taşındı! Görüntüler sosyal medyayı salladı
Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 25. güne girildi. Rusya’nın Ukrayna savaşında ölen ve yaralanan askerlerini Belarus’un Gomel kentine sevk edildiği öğrenildi. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko’da sosyal medya hesabı üzerinden bu görüntüyü paylaşarak araçlara ilişkin, "Gomel’de yaralı işgalcileri taşıyan araçlar" ifadelerini kullandı. İşte son dakika Rusya Ukrayna savaşından gelişmeler.
05.33 KİEV'DE 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, cumartesi günü Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Kiev bölgesi çevresinde ve güneyindeki bazı bölgelerinde taarruzlar düzenlediği ve bu saldırıların doğuda daha şiddetli olduğu belirtildi.
Açıklamada, Kiev'e bağlı Rubijne kentinde Rus topçu birlikleri tarafından bir binanın vurulduğunu belirten Ukrayna ordusu, binanın enkazı altından çıkarılan 2 çocuğun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini duyuruldu.
Aynı enkazdan bir kadının da cesedinin çıkarıldığını bildiren ordu, enkaz altından çıkarılan kadının kızının hayatta olduğu ifade edildi.
05.43 UKRAYNALI BALET ARTEM DATSİSHİN'DEN ACI HABER
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda ağır yaralanan Ukrayna'nın dünyaca ünlü tanınmış baletlerinden Artem Datsishin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
04.53 ZELENSKİY: 14 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda Ukrayna ordusunun başarılarına ve saldırılarda şu ana kadar 14 binden fazla Rus askerinin öldüğü belirterek Rus annelerine ve babalarına çağrı yaptı.
Zelenskiy, "Silahlı Kuvvetlerimiz tüm alanlarda düşmanı caydırmaya devam ediyor. Rus birlikleri eşi görülmemiş kayıplar veriyor. İşgalcilerin bazı birimleri yüzde 80-90 oranında yok edildi. Özellikle şiddetli savaşların olduğu yerlerde, savunmamızın ön cephesi Rus askerlerinin cesetleriyle dolu ve bu cesetleri kimse götüremiyor. Saldırılara yeni birimler yönlendiriliyor. Bazıları, Rus birliklerinin komutasının mümkün olan her yerde toplandığını gizli tutuyor. Rusya'nın çok derin bir insan kaynağına ve çok sayıda teçhizata, füzeye ve bombaya sahip olduğunun çok iyi farkındayız. Fakat Rusya vatandaşlarına sormak istiyorum. Evlat, anne ve baba size bir şey ifade etmiyor mu? Daha şimdiden 14 binden fazla askeriniz öldürüldü. Bu 14 bin anne. Bu 14 bin baba. Bunlar eş, bunlar çocuklar, akrabalar ve arkadaşlar. Bu savaş devam ettiği sürece daha fazla kurban olacak. Sen bunu fark etmiyor musun?" ifadelerini kaydetti.
04.21 UKRAYNA'DA ÖLEN VE YARALANAN RUS ASKERLERİ BELARUS'A TAŞINIYOR
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sırasında birçok Rus askeri hayatını kaybederken birçoğu da yaralandı. Rusya tarafından ölü ve yaralı Rus askerlerinin sayısına dair net açıklama gelmezken, Ukrayna tarafı ise 13 binden fazla Rus askerinin öldüğünü ve birçoğunun da yaralandığını ileri sürdü. Belarus'un Gomel kentindeki hastanelere birçok Rus askerin cesedinin taşındığı yaralı askerlerin de bu kentteki hastanelerde tedavi altına alındığı iddia edildi. Belarus'taki muhalif basında yer alan haberlerde, şuana kadar 2 bin 500'e yakın Rus askerinin cesetlerinin Gomel'e taşındığı aktarılırken, yaralı askerlerin de sürekli olarak kente taşındığı ve burada tedavilerine devam edildiği ifade edildi.
Belarus'tan gelen bu bilgilerin yanı sıra sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Rus ordusuna ait üzerinde Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında kullandığı "Z" harfinin bulunduğu askeri nakil araçlarının Gomel kent merkezine konvoylar halinde ilerlediği dikkat çekti. Bu araçların çok sayıda yaralı ve ölü Rus askeri taşıdığı iddia edilirken, Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko'da sosyal medya hesabı üzerinden bu görüntüyü paylaşarak araçlara ilişkin, "Gomel'de yaralı işgalcileri taşıyan araçlar" ifadelerini kullandı.
04.40 BAZI PARTİLERİN FAALİYETİ ASKIYA ALINDI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkedeki geniş çaplı savaşı göz önünde bulundurarak, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya almaya karar verdiğini belirtti.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkedeki geniş çaplı savaşı göz önünde bulundurarak, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya alma kararı verdiğini vurgulayan Zelenskiy, bu çerçevede "Yaşam İçin Muhalefet Platformu", "Şaria Partisi", "Bizim", "Muhalefet Bloku", "Sol Muhalefet", "Sol Güçler Birliği", "Devlet", "Ukrayna İlerici Sosyalist Partisi", "Ukrayna Sosyalist Partisi", "Sosyalistler" ve "Vladimir Saldo Bloku" partilerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu aktardı.
Zelenskiy, ayrıca "Vladimir Saldo Bloku" partisinin Ukrayna'da bilinmediğini ve seçimler öncesi Herson'da kurulduğunu anımsatarak, bu partinin Rus ordusu yanlısı ve sözde Herson Halk Cumhuriyeti'nin yaratılmasına katıldığı iddia edilen Herson belediye meclisi üyesi Saldo ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti.
02.27 ZELENSKİY'DEN İSVİÇRE'YE ÇAĞRI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesindeki savaştan sorumlu olanların, İsviçre'deki banka hesaplarının dondurulması çağrısında bulundu.
01.24 UKRAYNA'NIN BELARUS İLE DEMİR YOLU BAĞLANTISI SONLANDIRILDI
Ukrayna'nın, Belarus ile arasındaki demir yolu bağlantısının sonlandırıldığı bildirildi.
Ukrayna'nın ulusal demir yolu şirketi "Ukrzaliznytsia" Başkanı Aleksandr Kamişin, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, artık Ukrayna ile Belarus arasında demir yolu bağlantısının bulunmadığını belirtti.
00.27 UKRAYNA'DA 562 RUS SAVAŞ ESİRİNİN BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ülkesinde Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin bulunduğunu belirtti.
Vereşuk, yerel bir televizyonda ülkesinde tutulan Rus savaş esirlerinin sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Rus ordusu mensubu 562 savaş esirinin tutulduğunu, bunun yanı sıra Rus askerlerinin cesetlerinin de bulunduğunu kaydederek, Rus esirlerin uluslararası insan haklarına uygun olarak muamele gördüğünü vurguladı.
Ülkedeki Rus savaş esirleri ve cesetleri ile ilgili verilerin hazırlanarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne iletildiğini ifade eden Vereşuk, ayrıca çoğu Rus esirlerin esaretten sonra Rusya'ya dönmek istemediğini dile getirdi.
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