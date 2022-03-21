Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Rusya’ya yapılan yaptırımlar Avrupalılara ve ABD’lilere zarar veriyor

Putin, savaş seyrinin Rusya'nın planlarına göre devam ettiğini aktararak, "Elbette tüm hedeflerimize ulaşacağız. Rusya ve halkının güvenliğini sağlam şekilde sağlayacağız ve Ukrayna'nın ülkemize karşı saldırgan eylemler için lojman görevi görmesine asla izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın tarafsız ve silahlardan arındırılmış olmasının önemine işaret eden Putin, bu konuların Ukrayna ile müzakerelerde ele alındığını vurguladı.

Putin, "Bu konuları müzakerelerde görüşmeye hazır idik ve şimdi de hazırız. Ülkemiz, bu müzakerelerin yapılması için elinden geleni yaptı." dedi.

ABD'nin Kiev yönetimine Rusya'yı saldırgan ülke olarak gösterme hedefi koyduğunu söyleyen Putin, "Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev'i kan dökmeye itiyor." görüşünü dile getirdi.