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AFAD'dan Ukraynalılara sıcak yemek ikramı: Mobil mutfak tırları bölgede

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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AFAD’dan Ukraynalılara sıcak yemek ikramı: Mobil mutfak tırları bölgede

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ukrayna'nın Lviv bölgesinde savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramında bulundu. Bölgede dağıtımı yapılan yemeklere ilişkin AFAD'ın Twitter hesabından bir de paylaşım geldi.

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