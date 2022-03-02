Rusya - Ukrayna savaşında 7. gün! Rusya-Ukrayna arasındaki 2. barış görüşmeleri bugün yapılacak | Doğum hastanesi vuruldu | İşte dakika dakika gelişmeler

23.40: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, "Rusya, kritik savaş bölgelerinde insani yardım koridorunun oluşturulmasına müsaade etmiyor" dedi.

23.29: Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Rus askeri, "Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor" iddiasında bulundu.

23.24: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından eski Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev, Ukrayna'daki savaşı protesto ederek Rus diplomatları istifa etmeye çağırdı.

BIDEN VE ZELENSKİY GÖRÜŞTÜ

23.20: Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefonda görüştüğü, görüşmede Rusya'ya yaptırımlar ile Ukrayna'ya yönelik yardımların ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, liderlerin, Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımlar ile Rusya'yı söz konusu saldırılardan sorumlu tutmak için yapılan çalışmaları ele aldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "Liderler, Rusya'nın bugün Babi Yar Holokost Anıtı yakınındaki bombalaması da dahil olmak üzere Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine yönelik artan saldırıları tartıştı" denildi.

23.08: Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyuruldu. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, "Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veriniz ne de toprağımızı" dedi.

23.06: Rusya'nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkov gece gündüz bombardımana tutuluyor. Düzenlenen bombardıman geceyi gündüze çevirdi. Harkov Valisi Aleg Sinegubov yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş suçu işlediğini ifade ederek, "Bugün roketler şehrin merkezindeki hastaneye ve üniversiteye düştü. Sivil insanlar eczaneye, markete gidiyorlardı. Aralarında çocuklarında olduğu siviller hayatını kaybetti" dedi. Hava saldırısında çok katlı binaların da zarar gördüğünü aktaran Sinegubov, "Hala birçok insan yığınların altında. Bu tarz hareketler savaş suçudur ve en sert şekilde cezalandırılmalıdır. İnsan hayatı en değerli şeydir. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Barışı getireceğiz" dedi.