Rusya - Ukrayna savaşında 7. gün! Rusya-Ukrayna arasındaki 2. barış görüşmeleri bugün yapılacak | Doğum hastanesi vuruldu | İşte dakika dakika gelişmeler
Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... Rusya-Ukrayna savaşının 7. gününde tarafların ikinci görüşmesi bugün yapılacak. Barış görüşmelerinin ilk turunda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi. Kremlin yönetimi, "Görüşmelerin akıbetiyle ilgili yorum yapmak için henüz erken" açıklaması yaptı. İşte son dakika Rusya - Ukrayna savaşından detaylar...
Rus Tass haber ajansının Ukrayna basınına dayandırdığı haberinde, iki taraf arasındaki barış görüşmelerinin ikincisinin bugün yapılacağı açıklandı.
Görüşmelerin Belarus-Polonya sınırında bulunan Brest bölgesinde düzenlenebileceği iddia edildi. İlk müzakere masası, Belarus'un Ukrayna sınırındaki Gomel bölgesinde kurulmuştu.
Bölgede peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna haberleri...
09:00 Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.
07.15 JİTOMİR'DE DOĞUM HASTANESİNİ VURULDU
Rusya, Ukrayna'nın Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerine ve bir doğum hastanesine yönelik saldırı düzenledi.
Rusya'nın askeri operasyonlar adı altında Ukrayna'ya düzenlediği işgal şiddetlenerek devam ediyor. Düzenlediği işgal saldırılarında sivilleri hedef alan Rusya, bu kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 120 kilometre mesafede yer alan Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerini ve bir doğum hastanesini hedef aldı. Rusya tarafından düzenlenen saldırıda doğum hastanesinin camları kırılarak hasar görürken, Jitomir Belediye Başkanı Sergey Suhomlin yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yayınladığı görüntülü açıklamada Suhomlin, "Biraz önce sivil yerleşim yerleri ve hastaneler vuruldu. Hastanenin camları ve kapıları zarar gördü. Olayda ölen ve yaralananların sayısı netleştiriliyor. Olay yerinde ekipler çalışıyor. Rahat bir gece olmayacak" ifadelerini kullandı.
06.46 Japonya'nın Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici olarak durdurulacağı bildirildi.
06.14 ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing şirketi, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgalin ardından Boeing'in Rus havayollarına verdiği desteği askıya alacağını duyurdu.
06.09 Lviv Tren İstasyonu'nda büyük yoğunluk yaşanıyor
Rusya'nın açtığı savaş üzerine Ukrayna'dan Polonya'ya geçmek isteyenlerin merkezi haline gelen Lviv Tren İstasyonu'nda hareketlilik sürüyor.
Savaş mağdurlarının akın ettiği istasyonda, çok sayıda gönüllü, durmaksızın sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulunuyor.
Lviv ve çevre şehirlerden çok sayıda insanın işlerini bırakarak buraya geldiğini vurgulayan gönüllü Andrii Andriiuk, "Tüm bu insanlar sadece birbirlerine yardım edebilmek için buraya geliyor. Ayrıca farklı ülkelerden çok sayıda insan da buraya gelerek bize destek veriyor." ifadelerini kullandı.
22.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirde, çok sayıda kişi, geceyi istasyonun dışında yakılan ateşlerin çevresinde toplanarak geçiriyor.
05.42 Çin'in dün Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'daki 600 Çinli öğrencinin tahliyesinin ardından bugün 1700 vatandaşını daha ülkeden çıkaracağı bildirildi.
05.15 ABD Başkanı Joe Biden, "Bu gece, ABD hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak, Rusya'yı daha da izole ederek ve ekonomilerine ek bir baskı ekleyerek müttefiklerimize katılacağımızı duyuruyorum" dedi. Biden, ABD güçlerinin "Ukrayna'daki Rus güçleriyle çatışmaya girmediğini ve girmeyeceğini" açıkladı.
04.56: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel İzleme Misyonu üyeleri, Ukrayna'nın Harkov kentindeki Rusya ile Ukrayna askerleri arasında çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Dnipro kentine tahliye edildi.
02.36 Kanada hükümeti, Ukrayna'da devam eden Rus işgali nedeniyle Rusya'ya birtakım ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamasının ardından bu hafta sonu itibariyle Kanada limanlarından Rus gemilerinin geçişini yasaklayacağını duyurdu.
02.16 Ukrayna'nın Odessa kentinin Dachnoye köyüne roket isabet etmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kesintisiz devam ederken, Rusya tarafından atılan bir roket yerel saatle 12.00 sularında Ukrayna'nın Odessa kentine bağlı Dachnoye köyüne isabet etti. Düzenlenen roketli saldırıda, köyde yaşayan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Ukrayna Devleti Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda doğalgaz boru hatlarının zarar gördüğü, 9 evin ve 1 garajın ise kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.
01.10 İngiltere hükümeti, Ukrayna'nın işgalinde Rusya'ya yardımcı olan rolü nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulayacağını duyurdu.
00.50 Teknoloji şirketi Apple, Rusya'daki tüm satışlarını durdurduğunu açıkladı.
00.10 Avrupa Parlamentosu Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilmesine yönelik çalışılması için AB kurumlarına çağrıda bulunan karar tasarısını kabul etti. AB'nin Rusya'ya karşı "daha sert yaptırımlar" uygulamasını da talep eden karar tasarısı, 637 temsilcinin lehte oyunu aldı.
23.40: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, "Rusya, kritik savaş bölgelerinde insani yardım koridorunun oluşturulmasına müsaade etmiyor" dedi.
23.29: Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Rus askeri, "Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor" iddiasında bulundu.
23.24: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından eski Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev, Ukrayna'daki savaşı protesto ederek Rus diplomatları istifa etmeye çağırdı.
BIDEN VE ZELENSKİY GÖRÜŞTÜ
23.20: Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefonda görüştüğü, görüşmede Rusya'ya yaptırımlar ile Ukrayna'ya yönelik yardımların ele alındığı aktarıldı.
Açıklamada, liderlerin, Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımlar ile Rusya'yı söz konusu saldırılardan sorumlu tutmak için yapılan çalışmaları ele aldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "Liderler, Rusya'nın bugün Babi Yar Holokost Anıtı yakınındaki bombalaması da dahil olmak üzere Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine yönelik artan saldırıları tartıştı" denildi.
23.08: Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyuruldu. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, "Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veriniz ne de toprağımızı" dedi.
23.06: Rusya'nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkov gece gündüz bombardımana tutuluyor. Düzenlenen bombardıman geceyi gündüze çevirdi. Harkov Valisi Aleg Sinegubov yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş suçu işlediğini ifade ederek, "Bugün roketler şehrin merkezindeki hastaneye ve üniversiteye düştü. Sivil insanlar eczaneye, markete gidiyorlardı. Aralarında çocuklarında olduğu siviller hayatını kaybetti" dedi. Hava saldırısında çok katlı binaların da zarar gördüğünü aktaran Sinegubov, "Hala birçok insan yığınların altında. Bu tarz hareketler savaş suçudur ve en sert şekilde cezalandırılmalıdır. İnsan hayatı en değerli şeydir. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Barışı getireceğiz" dedi.
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