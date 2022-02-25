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Haberler Galeri Biden atılacak adımları tek tek açıkladı! 1 trilyon dolarlık yaptırım! 7 bin asker yola çıktı: Putin sonuçlarına katlanacak

Biden atılacak adımları tek tek açıkladı! 1 trilyon dolarlık yaptırım! 7 bin asker yola çıktı: Putin sonuçlarına katlanacak

Ukrayna-Rusya krizinde korkulan oldu ve askeri harekat resmen başladı. ABD Başkanı Joe Biden, basın toplantısı düzenledi. Biden, Rusya'nın dolar, euro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ABD'nin Almanya'ya 7 bin asker göndereceği bildirildi.

Giriş Tarihi: 25.02.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 10:09
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Biden atılacak adımları tek tek açıkladı! 1 trilyon dolarlık yaptırım! 7 bin asker yola çıktı: Putin sonuçlarına katlanacak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında Beyaz Saray'dan açıklamalarda bulundu. ABD'nin aylardır işgale karşı uyardığını hatırlatan Biden, Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları duyurdu. Biden, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı planlanmış bir saldırıdır. Bu konuda 1 aydır uyarıda bulunuyorduk. Şimdi bu büyük ölçüde gerçekleşiyor" dedi.

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Biden atılacak adımları tek tek açıkladı! 1 trilyon dolarlık yaptırım! 7 bin asker yola çıktı: Putin sonuçlarına katlanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna sınırına 175 bin asker konuşlandırdığını aktaran Biden, "Bu size, niyetleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor. Rusya, ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızın, güvenlik endişelerine sebep olan gereksiz çatışmaları önlemek için diyalog yoluyla ele almaya çalıştığı her iyi niyetli çabayı reddetti" dedi.

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Biden atılacak adımları tek tek açıkladı! 1 trilyon dolarlık yaptırım! 7 bin asker yola çıktı: Putin sonuçlarına katlanacak

Biden, Ukrayna'ya saldırmanın tüm sorumluluğunun Putin'e ait olduğunu ifade ederek, "Saldırgan Putin'dir, Putin bu savaşı seçti. Şimdi sonuçlarına o ve ülkesi katlanacak" şekilde konuştu.

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Biden atılacak adımları tek tek açıkladı! 1 trilyon dolarlık yaptırım! 7 bin asker yola çıktı: Putin sonuçlarına katlanacak

"YAPTIRIMLARIN ETKİSİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Rusya'ya karşı yeni güçlü yaptırımlar ve sınırlamaları açıklayan Biden, "Rus ekonomisine hem hızlı hem de uzun vadede ciddi maliyetler getirecek yaptırımlar tasarladık. Bu yaptırımlar, Rusya üzerindeki uzun vadeli etkiyi en üst düzeye çıkarmak, ABD ve müttefiklerimiz üzerindeki etkisini en aza indirmek üzere tasarlandı" dedi.

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Biden atılacak adımları tek tek açıkladı! 1 trilyon dolarlık yaptırım! 7 bin asker yola çıktı: Putin sonuçlarına katlanacak

ABD'den Rusya'ya ihraç edilebilecek ürünlere güçlü sınırlamalar getireceğini ve daha fazla kurum ve şahsa yaptırımlar uygulanacağını söyleyen Biden, Rusya'nın dolar, euro, sterlin ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı.