HaberlerGaleriBiden atılacak adımları tek tek açıkladı! 1 trilyon dolarlık yaptırım! 7 bin asker yola çıktı: Putin sonuçlarına katlanacak
Biden atılacak adımları tek tek açıkladı! 1 trilyon dolarlık yaptırım! 7 bin asker yola çıktı: Putin sonuçlarına katlanacak
Ukrayna-Rusya krizinde korkulan oldu ve askeri harekat resmen başladı. ABD Başkanı Joe Biden, basın toplantısı düzenledi. Biden, Rusya'nın dolar, euro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ABD'nin Almanya'ya 7 bin asker göndereceği bildirildi.
Giriş Tarihi: 25.02.2022 09:21Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 10:09