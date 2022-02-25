Biden atılacak adımları tek tek açıkladı! 1 trilyon dolarlık yaptırım! 7 bin asker yola çıktı: Putin sonuçlarına katlanacak

"YAPTIRIMLARIN ETKİSİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Rusya'ya karşı yeni güçlü yaptırımlar ve sınırlamaları açıklayan Biden, "Rus ekonomisine hem hızlı hem de uzun vadede ciddi maliyetler getirecek yaptırımlar tasarladık. Bu yaptırımlar, Rusya üzerindeki uzun vadeli etkiyi en üst düzeye çıkarmak, ABD ve müttefiklerimiz üzerindeki etkisini en aza indirmek üzere tasarlandı" dedi.