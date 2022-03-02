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Meksika'da kan donduran olay! İnsan kalıntıları olan 52 çanta bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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Meksika’da kan donduran olay! İnsan kalıntıları olan 52 çanta bulundu

Meksika'nın kuzeybatısındaki Jalisco eyaletinde, içinde insan kalıntılarının olduğu 52 çanta tespit edildi. Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, kalıntıların kaç kişiye ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp morguna gönderildiği bildirildi.

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