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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya yönelik yaptırımlar hakkında açıklama

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Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Rusya’ya yönelik yaptırımlar hakkında açıklama

Son dakika haberi... Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz ve savaş hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırımlar hususunda, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok" mesajını verdi. Bakan Çavuşoğlu, "Hala Ukrayna'da 6-7 bin vatandaşımız var. 8 bin 50 vatandaşımızı tahliye ettik" dedi. Montrö Sözleşmesi'nin uygulanmasına dair flaş bir bilgi paylaşan Bakan Çavuşoğlu, Rusya’nın Karadeniz filosuna kayıtlı olmayan bazı gemilerini Boğazlardan geçirme talebini geri çekmesini istediklerini, Moskova yönetiminin bunu kabul ettiğini söyledi.

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