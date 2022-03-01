Rusya - Ukrayna krizinde enformasyon savaşı! İşte sosyal medyadan yayılan yanlışlar...

TWITTER BİR KEZ DAHA YALANIN MERKEZİ OLDU



Kriz anlarında insanların birbirlerini bilgi bombardımanına tuttuğu Twitter yeniden bilgi kirliliğinde lider konuma gelmiş durumda. Çeşitli fotoğraf ve videoların paylaşıldığı Twitter'da herhangi bir doğrulama sisteminin olmaması nedeniyle bir taraf kendisini mağdur olarak yansıtabilirken diğer taraf da bir anda kötü olarak gösterilebiliyor.