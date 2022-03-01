Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Türkiye'de | Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'yi resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek Başkan Erdoğan ve Osmani, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Osmani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Başkan Erdoğan ve Osmani'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.
VJOSA'DAN TÜRKÇE SELAM
Osmani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker." diyerek selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Başkan Erdoğan ve Osmani, merdivenlerde Türkiye ve Kosova bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞECEK
Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek Başkan Erdoğan ve Osmani, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
TÖRENE KATILAN İSİMLER
Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Alan değişikliği atama sonuçları neden açıklanmadı? Alan değişikliği atama sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? Sorgulama ekranı...
- BAKAN KOCA SON DAKİKA DUYURDU! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne açıklayacak? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
- Vikings Valhalla 2 sezon ne zaman çıkacak? Vikings Valhalla 2 sezon var mı, olacak mı?
- Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE-TÜFE rakamları...
- Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda?
- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı? 2022 ZTK maçları ne zaman? İşte çeyrek final fikstürü...
- MEB 1.651 personel alımı başvuruları başladı mı? MEB personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Elife Ata öldü mü? Sonay Dizdar Ahad'ın annesi Elife Ata nasıl, neden öldü? SON DAKİKA HABERLER
- YKS başvuru ne zaman bitecek? 2022 YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu!
- İsak Vural kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçeli genç futbolcu İsak Vural kimdir?
- Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK BJK Kayserispor maçı ne zaman?
- Vakum bombası nedir, yasak mı? Rusya-Ukrayna savaşında vakum bombası etkileri nedir? Vakum bombası nükleer mi?