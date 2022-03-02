Joe Biden açıkladı: ABD askerleri Ukrayna’ya gidecek mi? ABD hava sahasını Rus uçaklarına kapattı!

RUS OLİGARKLARA "PEŞİNİZDEN GELECEĞİZ" MESAJI

Avrupa Birliğinin 27 üyesinin yanı sıra İngiltere, Kanada, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve hatta İsviçre'nin Rusya'yı dünyadan hiç olmadığı kadar izole ettiğini kaydeden Biden, "Müttefiklerimizle birlikte şu anda güçlü ekonomik yaptırımlar uyguluyoruz. Rusya'nın en büyük bankalarını uluslararası finans sisteminden koparıyoruz. Rusya Merkez Bankasının rubleyi savunmasını engelleyerek Putin'in 630 milyar dolarlık savaş fonunu değersizleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Rusya'nın teknolojiye erişiminin de kısıtlandığını ve bunun ilerleyen yıllarda ekonomik güçlerini ve askeriyelerini zayıflatacağının altını çizerek "Bugün, bu şiddet yanlısı rejime milyarlarca dolar Rus oligarkları ve yolsuz liderlerine de sesleniyorum. ABD Adalet Bakanlığı, Rus oligarkların suçlarının peşine düşecek özel bir görev gücü kuruyor. Avrupalı ortaklarımız gibi biz de sizin yatlarınızı, lüks apartmanlarınızı, özel jetlerinizi bulup ele geçireceğiz." dedi.

"ASKERLERİMİZ UKRAYNA'YA SAVAŞMAYA GİTMEYECEK"

Rusya borsalarının yüzde 40 değer kaybına uğradığına ve borsa işlemlerinin hala askıda olduğuna işaret eden Biden, "Rus ekonomisi sersemlemiş durumda ve bunun tek suçlusu Putin." dedi.

Biden, ABD'nin Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım sağlamaya devam ettiğinin ve edeceğinin altını çizerek "Şu konuda açık olayım. Askeri güçlerimiz Ukrayna'da Rusya'ya karşı herhangi bir çatışmada yer almadı, almayacak. Askerlerimiz Avrupa'ya Ukrayna'da savaşmak için değil, Putin'in batıya ilerlemeye karar vermesi durumunda NATO müttefiklerimizi savunmak için gidiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin NATO müttefiklerine destek amacıyla Amerikan kara, hava ve deniz kuvvetlerini Polonya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Estonya dahil NATO ülkelerine konuşlandırdığını anımsatan Biden, "ABD ve müttefikleri kolektif güçlerinin tüm gücüyle NATO ülkelerinin her bir santim toprağını savunacaktır." mesajını verdi.