İngiltere Başbakanı Johnson’dan Abramovich ikilemi! Sorulardan kaçtı

"PUTİN CİDDİ ŞEKİLDE YANLIŞ HESAP YAPTI"

Yine muhalefet lideri Starmer'ın, Johnson'a, daha önce Kremlin için çalışan ve Londra'da 11 milyon sterlin değerinde iki mülke sahip bir kişinin neden yaptırım listesinde olmadığı sorusunu Johnson, "Yapılacak daha çok şey var ve bu hükümetin aldığı yetkiler sayesinde Putin rejimine bağlı herhangi bir kişiye, şirkete yaptırım uygulayabiliriz." şeklinde yanıtladı.