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İngiltere Başbakanı Johnson'dan Abramovich ikilemi! Sorulardan kaçtı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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İngiltere Başbakanı Johnson’dan Abramovich ikilemi! Sorulardan kaçtı

Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle sert yaptırımlar uygulanacağını belirten İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rus milyarder Roman Abramovich'e neden yaptırım uygulanmadığı sorularına yorum yapmaktan kaçındı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'e neden yaptırım uygulanmadığı sorularına yorum yapmaktan kaçındı ve bu aşamada, bireysel vakalar hakkında yorum yapmasının "uygun" olmadığını belirtti.

Başbakan Johnson, Avam Kamarasında yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumu'nda milletvekillerinin, İngiltere'deki kilit Rus oligarklara neden yaptırım uygulanmadığı sorularıyla karşı karşıya kaldı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Keir Starmer'ın, Johnson'a, Rus milyarder Abramovich'e neden yaptırım uygulanmadığı sorusuna, "Bu aşamada bireysel vakalar hakkında yorum yapmam uygun değil." yanıtını verdi.

Ancak, ülkesinin daha önce attığı yaptırım adımlarının etki yarattığından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğine işaret eden Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejimi üzerindeki kıskacın giderek sıkılaştığını dile getirdi.

Johnson ayrıca, ülkesinin Rusya'ya karşı yaptırımlarda "öncülük" ettiğinin altını çizdi.

"PUTİN CİDDİ ŞEKİLDE YANLIŞ HESAP YAPTI"

Yine muhalefet lideri Starmer'ın, Johnson'a, daha önce Kremlin için çalışan ve Londra'da 11 milyon sterlin değerinde iki mülke sahip bir kişinin neden yaptırım listesinde olmadığı sorusunu Johnson, "Yapılacak daha çok şey var ve bu hükümetin aldığı yetkiler sayesinde Putin rejimine bağlı herhangi bir kişiye, şirkete yaptırım uygulayabiliriz." şeklinde yanıtladı.

Boris Johnson, Putin'in kaybedeceğinin ve ülkesinin Ukrayna halkına verdiği desteği sürdüreceğinin altını çizerek, "Putin, egemen bir ulusa karşı yaptığı iğrenç saldırıda, ciddi şekilde yanlış hesap yaptı. Ukrayna halkının olağanüstü sabrını ve özgür dünyanın, kendi barbarlığına karşı koyma konusundaki birliğini ve kararlılığını hafife aldı." dedi.

UKRAYNA'NIN LONDRA BÜYÜKELÇİSİ AVAM KAMARASINDA AYAKTA ALKIŞLANDI

Avam Kamarasına gelerek Başbakana Sorular Oturumu'nu balkon bölümünden takip eden Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Pristayko, ismi anons edildiğinde parlamenterler tarafından ayakta alkışlandı.

Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle de Ukraynalı Büyükelçi'ye hitaben, "Genellikle bu salonda alkışa izin vermeyiz, ancak bu vesileyle parlamento haklı olarak, ülkenize ve halkına en zor zamanlarda saygı ve desteğimizi göstermek istiyor." dedi.

Öte yandan, oturuma katılan bazı milletvekillerinin kıyafetlerinde Ukrayna bayrağının renklerini tercih ettiği görüldü.

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