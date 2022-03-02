02 Mart 2022, Çarşamba
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AB'den Belarus'a yeni yaptırımlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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AB’den Belarus’a yeni yaptırımlar

Son dakika haberine göre: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 7. gününde Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya sağladığı destekler nedeniyle Belarus'a yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

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