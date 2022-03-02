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İsrail ve Almanya'dan kritik temas! Gündem Rusya-Ukrayna savaşı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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İsrail ve Almanya’dan kritik temas! Gündem Rusya-Ukrayna savaşı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Batı Kudüs'te temaslarda bulundu. Scholz, İsrail ziyareti kapsamında ilk olarak, mevkidaşı Bennett ile Batı Kudüs'teki Holokost Anma Merkezi "Yad Vaşem"i gezdi.

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