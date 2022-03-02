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Son dakika: Fed'den faiz açıklaması: Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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Son dakika: Fed’den faiz açıklaması: Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum

Son dakika haberi... Fed Başkanı Jerome Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

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