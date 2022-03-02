02 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika: Yaptırımlar sonrası flaş karar! Sberbank Avrupa pazarından çekildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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Son dakika: Yaptırımlar sonrası flaş karar! Sberbank Avrupa pazarından çekildi

Son dakika haberi... Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

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