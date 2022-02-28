Son dakika: Zelenskiy'den AB ve Rus askerlerine çağrı!
Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününe girerken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi. Zelenskiy, AB'ye ve Rus askerlerine çağrıda bulundu.
Zelenskiy, "Aday olduğumda her birimizin Cumhurbaşkanı olduğunu söyledim. Çünkü hepimiz devletimizden sorumluyuz. Güzel Ukrayna'mız için. Ve şimdi her birimiz birer savaşçıyız. Ve her birimizin kazanacağından eminim. Zafer Ukrayna'nın olsun" dedi.
Zelenskiy Avrupa Birliği'ne ve Rus askerlerine de çağrıda bulundu:
AB'YE ÇAĞRI: DERHAL KATILIM İSTİYORUZ
Zelenskiy, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz" dedi.
Zelenskiy, "Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler" ifadelerini kullandı.
RUS ASKERLERİNE: SİLAHLARINIZI BIRAKIN
Zelenskiy Ukrayna'ya saldıran Rus askerlere seslenerek, "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın" çağrısında bulundu.
RUS GÜÇLERİ 5 BİN 300 ASKERİNİ KAYBETTİ
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin, yaklaşık 5 bin 300 asker kaybettiğini açıkladı. Malyar, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin son 4 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı.
Rus güçlerinin 5 bin 300 civarında asker kaybettiğini bildiren Malyar, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 191 tank, 816 zırhlı araç, 74 top ve 2 gemiyi imha ettiğini belirtti.
Malyar, Rus güçlerin ayrıca bir BUK uçaksavar, 21 Grad roketatar sistemi, 291 araç, 60 yakıt aracı, 5 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiğini, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediğini kaydetti.
Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 422 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini, 102 sivilin öldüğünü bildirdi.
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