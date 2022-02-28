Son dakika: Zelenskiy’den AB ve Rus askerlerine çağrı!

Zelenskiy, "Aday olduğumda her birimizin Cumhurbaşkanı olduğunu söyledim. Çünkü hepimiz devletimizden sorumluyuz. Güzel Ukrayna'mız için. Ve şimdi her birimiz birer savaşçıyız. Ve her birimizin kazanacağından eminim. Zafer Ukrayna'nın olsun" dedi.

Zelenskiy Avrupa Birliği'ne ve Rus askerlerine de çağrıda bulundu: