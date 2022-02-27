Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşını durdurma çabası 1847'yi hatırlattı! Herkesin yardımına koşan bir millet
Rusya'ya karşı direnen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, barış için mücadele eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Zelenskiy'nin Başkan Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ettiği Twitter paylaşımına gelen bir yorum gündem oldu. Osmanlı'nın 1847'de İrlanda'da çıkan kıtlıkta bu ülkeye yardım ettiği belirtildi. Sosyal medyada Türk milletinin tarih boyunca her zaman yardımsever olduğu ifade edilirken, Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için harcanan yoğun mesai takdirle karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Başkan Erdoğan ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
"UKRAYNA HALKI ASLA UNUTMAYACAK"
Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.
Twitter hesabından açıklama yapan Zelenskiy şu ifadelere yer verdi;
"Arkadaşım Erdoğan ve Türk halkının güçlü desteği için çok teşekkür ederim. Karadeniz'in Rus gemilerine yasaklanması askeri ve insani desteği göstermek adına oldukça önemli. Ukrayna halkı verilen desteği asla unutmayacak."
SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN PAYLAŞIM
Osmanlı İmparatorluğu'nun, 19. yüzyılın ortalarında büyük kıtlık yaşanan İrlanda'ya gönderdiği yardım bir Twitter kullancısı tarafından hatırlatıldı. Türklerin yardımsever bir millet olduğu bir kez daha hatırlatılırken Ukrayna'ya yardımı da takdir edildi.
Twitter kullanıcısı @JackieMackay17 "Fantastik. Türkiye ihtiyacımız olduğunda bizim de yardımımıza geldi. Hiç unutmadık. Kıtlık sırasında Osmanlı Padişahı Abdülmecit İrlanda'ya 1.000 Pound maddi yardımda bulunmuştur. Ayrıca Osmanlı Devleti adaya tahıl ve yiyecek taşıyan gemiler gönderdi." paylaşımında bulundu.
Jackie Mackay adlı kullanıcının paylaşımına büyük bir destek gelirken konuyu bilmediğini ifade edenler de oldu.
Başka bir Twitter kullanıcısının kaynak sorması üzerine Jackie Mackay, irishcentral'ın haberini paylaştı.
1845'TE NE OLDU? İŞTE OSMANLI'NIN TARİHİ YARDIMI
İrlanda tarihinde derin izler bırakan, 1845'te başlayan ve yaklaşık 1 milyon kişinin ölümüne, hastalanmasına ve göç etmesine neden olan "Büyük Kıtlık" veya ''Patates Kıtlığı'', 1852 yılına kadar sürdü.
Adadaki İngiliz ablukası sonucu yayılan kıtlık için dönemin Osmanlı Padişahı Abdülmecid, 1847 yılında yardımda bulunmaya karar verdi.
Padişahın İrlanda halkı için 5 bin sterlin yardımda bulunmak istediği İngiliz hükümetine bildirildi fakat bu yardım isteği Kraliçe Victoria'nın dahi kendi vatandaşlarına ancak 2 bin sterlin yardımda bulunduğu gerekçesiyle geri çevrildi. Yapılmak istenen yardımın bin sterline düşürülmesini rica eden İngilizlerin bu isteğini kabul eden padişah, 4 bin sterlin değerinde buğdayı da gemilerle İrlanda'ya gönderdi.
İlk olarak Dublin Limanı'na yanaşan gemilerin yüklerinin buraya boşaltılmasına izin verilmeyince gemiler daha kuzeyde bulunan Drogheda Limanı'na demirledi.
ASİLZADELER VE HALKTAN TEŞEKKÜR MEKTUBU
İrlanda'daki asilzadeler ve halk da aynı şekilde padişaha teşekkür maksadıyla bir mektup yolladı. Mektubun aslı, Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunuyor.
TRABZONSPOR VE DROGHEDA UNITED FC KARDEŞ OLDU
Osmanlı Devleti'nden gelen yardımlar sayesinde hayatta kalan Droghedalılar, yardım gemilerinin taşıdığı ay yıldızlı sancağı o günden beri hiç unutmadı. Şehirlerini temsil eden Droghedalılar, Drogheda United takımının armasında ay yıldızı kullandı.
Drogheda United takımı 2012 yılında kendisiyle aynı renkleri taşıyan Trabzonspor'u kardeş takım ilan etti.
KORANA SALGINI BAŞINDA DA YARDIM ULAŞTIRILDI
Takımın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "1847'de, kıtlık zamanında Türk devleti İrlanda'ya 3 gemiyle yiyecek gönderdi ve bu gemiler Drogheda'ya gelmişti. Aynı devlet bu hafta da kişisel koruyucu ekipman gönderdi" denildi.
"Teşekkürler Türkiye" ifadesiyle bitirilen paylaşım binlerce beğeni aldı.
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