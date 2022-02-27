Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşını durdurma çabası 1847’yi hatırlattı! Herkesin yardımına koşan bir millet

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Osmanlı İmparatorluğu'nun, 19. yüzyılın ortalarında büyük kıtlık yaşanan İrlanda'ya gönderdiği yardım bir Twitter kullancısı tarafından hatırlatıldı. Türklerin yardımsever bir millet olduğu bir kez daha hatırlatılırken Ukrayna'ya yardımı da takdir edildi.

Twitter kullanıcısı @JackieMackay17 "Fantastik. Türkiye ihtiyacımız olduğunda bizim de yardımımıza geldi. Hiç unutmadık. Kıtlık sırasında Osmanlı Padişahı Abdülmecit İrlanda'ya 1.000 Pound maddi yardımda bulunmuştur. Ayrıca Osmanlı Devleti adaya tahıl ve yiyecek taşıyan gemiler gönderdi." paylaşımında bulundu.