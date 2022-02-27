Elon Musk Rusya-Ukrayna savaşına karşı harekete geçti! Starlink uyduları...

Fedorov, "Sizden Starlink istasyonlarınızı Ukrayna'ya sağlamanızı ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı talep ediyoruz." ifadesini kullandı. Elon Musk da, çağrıyı yanıtsız bırakmayak, "Starlink hizmeti şu anda Ukrayna'da aktif. Daha çok terminal de yolda." dedi.

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uydu interneti sistemi projesi Starlink'i Ukrayna'da kullanıma açtığını duyurdu. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, resmi Twitter hesabından Musk'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.