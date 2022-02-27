Elon Musk Rusya-Ukrayna savaşına karşı harekete geçti! Starlink uyduları...
Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi üzerine harekete geçti. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, Elon Musk'a bir çağdrıda bulundu. Elon Musk da harekete geçerek, "Starlink hizmeti şu anda Ukrayna'da aktif. Daha çok terminal de yolda." açıklamasında bulundu.
Fedorov, "Sizden Starlink istasyonlarınızı Ukrayna'ya sağlamanızı ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı talep ediyoruz." ifadesini kullandı. Elon Musk da, çağrıyı yanıtsız bırakmayak, "Starlink hizmeti şu anda Ukrayna'da aktif. Daha çok terminal de yolda." dedi.
Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uydu interneti sistemi projesi Starlink'i Ukrayna'da kullanıma açtığını duyurdu. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, resmi Twitter hesabından Musk'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.
Fedorov paylaşımında, "Siz Mars'ı kolonize etmeye çalışırken, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarılı bir şekilde dünyaya inerken, Rus roketleri Ukraynalı sivil halkın üzerine iniyor! Sizden Starlink istasyonlarınızı Ukrayna'ya sağlamanızı ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı talep ediyoruz." ifadesini kullandı.
Musk ise Fedorov'un paylaşımına verdiği yanıtta, "Starlink hizmeti şu anda Ukrayna'da aktif. Daha çok terminal de yolda." yanıtını verdi.
Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.
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