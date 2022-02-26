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Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım

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Giriş Tarihi: 26.02.2022
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Türkiye’den Ukrayna’ya insani yardım

Son dakika haberleri... AFAD tarafından Ukrayna'ya gönderilen insani yardım malzemeleri savaşın yaşandığı bölgeye ulaştı. AFAD yapılan açıklamada, 1.536 gıda kolisi, 240 aile çadırı, 200 yatak ve 1.680 battaniyelik insani yardım konvoyunun da yolda olduğu bildirildi.

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