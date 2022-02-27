A Haber cephe hattı Kiev’de! İşte Ukrayna sokaklarında dakika dakika son gelişmeler

Ukrayna lideri Zelenskiy; rehin alındığı iddialarını yalanladı. "Rusya'nın beni rehin alma planı başarısız oldu" dedi. Zelenskiy, Türkiye ve Azerbaycan'ın Rusya ile müzakere etmeyi önerdiğini de söyledi. Zelenskiy, İsrail başbakanından da krize arabuluculuk yapmasını talep etti.