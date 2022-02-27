27 Şubat 2022, Pazar
A Haber cephe hattı Kiev’de! İşte Ukrayna sokaklarında dakika dakika son gelişmeler
Son dakika Ukrayna haberleri... Rusya'nın saldırılarında 4. gün. Rus ordusunun Harkov'a girdiği duyuruldu. Başkent Kiev dahil birçok kentte şiddetli çatışmalar yaşanıyor. A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktadan son dakika gelişmelerini anbean aktarmaya devam ediyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, patlama seslerinin yükseldiği Kiev'den son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı. Kavasoğlu, geceyi sığınakta geçirdiklerini ve gecenin çok zor geçtiğini belirtti. İşte dakika dakika Ukrayna'da son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.02.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022 12:17
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