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A Haber cephe hattı Kiev’de! İşte Ukrayna sokaklarında dakika dakika son gelişmeler

Son dakika Ukrayna haberleri... Rusya'nın saldırılarında 4. gün. Rus ordusunun Harkov'a girdiği duyuruldu. Başkent Kiev dahil birçok kentte şiddetli çatışmalar yaşanıyor. A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktadan son dakika gelişmelerini anbean aktarmaya devam ediyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, patlama seslerinin yükseldiği Kiev'den son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı. Kavasoğlu, geceyi sığınakta geçirdiklerini ve gecenin çok zor geçtiğini belirtti. İşte dakika dakika Ukrayna'da son gelişmeler...

A Haber
Giriş Tarihi: 27.02.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022 12:17
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A Haber cephe hattı Kiev’de! İşte Ukrayna sokaklarında dakika dakika son gelişmeler

Savaşın 4. gününde Rusya'nın hedefi Ukrayna'nın başkenti Kiev.

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A Haber cephe hattı Kiev’de! İşte Ukrayna sokaklarında dakika dakika son gelişmeler

Rusya'nın saldırısında bilanço ağırlaşıyor. 3 günde, 3'ü çocuk 198 Ukraynalı yaşamını yitirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı: 3 bin 500 Rus askeri ölü veya yaralı olarak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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A Haber cephe hattı Kiev’de! İşte Ukrayna sokaklarında dakika dakika son gelişmeler

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rus ordusunun ilerleyişini sürdürdüğünü duyuruldu. Açıklamada Ukrayna'nın müzakereyi reddettiği, Putin'in orduya durun talimatını geri çektiği; tüm birliklere bütün istikametlerde saldırı emri verildiği yer aldı.

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A Haber cephe hattı Kiev’de! İşte Ukrayna sokaklarında dakika dakika son gelişmeler

Ukrayna lideri Zelenskiy; rehin alındığı iddialarını yalanladı. "Rusya'nın beni rehin alma planı başarısız oldu" dedi. Zelenskiy, Türkiye ve Azerbaycan'ın Rusya ile müzakere etmeyi önerdiğini de söyledi. Zelenskiy, İsrail başbakanından da krize arabuluculuk yapmasını talep etti.

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A Haber cephe hattı Kiev’de! İşte Ukrayna sokaklarında dakika dakika son gelişmeler

Rus kuşatmasındaki Ukrayna'nın başkentinde sokağa çıkmak yasaklandı. Yasak boyunca sokağa çıkacak sivillerin düşman unsuru sayılacağı duyuruldu.