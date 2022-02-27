Rusya-Ukrayna müzakeresi için Türkiye’den peş peşe açıklama! Rus saldırıları derhal durdurulmalı

Bölgede bir savaşa daha tanıklık ettiklerini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapmayı teklif etti. Ayrıca müttefiklere ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu. Türkiye olarak yaşanan durumun önüne geçmek için diplomatik düzeyde elimizden geleni yaptık. BM sisteminde reform yapma çağrılarımız göz ardı edildi ve bunun vahim sonuçlarını son krizde görmüş olduk. Çağrılarımız dikkate alınsaydı bu savaş önlenebilirdi."

Altun, diplomatik bir çözüm için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak savaşın şu anda bir gerçek olarak karşılarında durduğunu ifade etti.