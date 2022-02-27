Rusya-Ukrayna müzakeresi için Türkiye'den peş peşe açıklama! Rus saldırıları derhal durdurulmalı
Rusya-Ukrayna savaşının 4. gününe gelindiğinde müzakere açıklamaları peş peşe geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin çağrısına Putin olumlu cevap vermişti. Görüşmeler için Türkiye'nin işaret edilmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. Sözcü Kalın açıklamasında, "Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için yoğun mesaisine devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin müzakere çağrısına Rusya Devlet Başkanı Putin'den cevap geldi. Rusya'nın müzakereleri Gomel'de yapmak istemesi üzerine Ukrayna Türkiye'yi işaret etti.
Ukrayna'nın müzakere görüşmeleri için Türkiye'yi istemesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.
UKRAYNA LİDERİ ZELENSKİY MÜZAKERE ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i müzakere masasına çağırmış, Çin devlet televizyonu CCTV de, Putin'in Çin lideri Şi Cinping'le gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna ile üst düzey bir görüşme gerçekleştirmeye istekli olduğunu söylediğini duyurmuştu.
ZELENSKİY BELARUS'A GİDECEK Mİ?
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü.
TÜRKİYE İŞARET EDİLDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den müzakere açıklaması geldi.
Zelenski, Rusya'nın Belarus'ta müzakere teklifini reddetti. Zelenski, Rusya ile müzakereler için, İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.
Zelenski, "Minsk görüşmeleri Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa mümkün olabilir. Ukrayna'ya karşı saldırgan tavır içinde olmayan yerlerde müzakereye açığız" dedi.
RUS HEYETİ BELARUS'A ULAŞMIŞTI
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını, Rusya'nın burada görüşmelere hazır olduğunu söylemişti.
Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov şunları söyledi:
"Varılan anlaşmalar doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız."
Peskov "Rus tarafı Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz" dedi.
İBRAHİM KALIN'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü askeri harekata ilişkin açıklamada bulundu.
Kalın, "Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz. Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
FAHRETTİN ALTUN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapmayı teklif etti. Ayrıca müttefiklere ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.
Altun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından İngilizce paylaşımda bulundu.
Bölgede bir savaşa daha tanıklık ettiklerini belirten Altun, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapmayı teklif etti. Ayrıca müttefiklere ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu. Türkiye olarak yaşanan durumun önüne geçmek için diplomatik düzeyde elimizden geleni yaptık. BM sisteminde reform yapma çağrılarımız göz ardı edildi ve bunun vahim sonuçlarını son krizde görmüş olduk. Çağrılarımız dikkate alınsaydı bu savaş önlenebilirdi."
Altun, diplomatik bir çözüm için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak savaşın şu anda bir gerçek olarak karşılarında durduğunu ifade etti.
"HAKİKATIN YANINDA OLACAĞIZ"
Uluslararası toplumun bir dizi bölgesel ve küresel meselede birlik olmamasının tıpkı Rusya-Ukrayna krizindeki gibi büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:
"Bu çatışma bizi iki trajedi ile karşı karşıya getirmektedir. Birincisi, çatışmanın insani boyutudur. Türkiye, bu konuda ne gerekiyorsa yapacaktır. Diğer bölgesel çatışmalarda olduğu gibi şimdi de bu alanda öncü olacağız. İkincisi ise hakikate yönelik amansız saldırılardır. Bu durumun da farkındayız. Dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme kampanyalarına karşı koymak için çalışıyoruz. Bu enformasyon savaşında kaynağı ne olursa olsun hakikatin yanında olacağız. Türkiye'nin politikası hakkında çok fazla spekülasyon ve yorum yapılıyor. Türkiye'nin diplomatik adımları ve müttefikleriyle yürüttüğü koordinasyon her zaman çatışmanın hızlı ve barışçıl bir şekilde çözümüne odaklanmaktadır.
Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye, diplomasinin yapıcı ve yaratıcı gücüne inanmakta ve her krizde tüm diplomatik seçenekleri sonuna kadar kullanmaya çalışmaktadır. Bu son çatışma hem talihsiz hem de gereksizdir. Bu savaşın mevcut ve uzun vadeli sonuçlarını önlemeye çalışacağız."
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