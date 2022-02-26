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Emine Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Mağdur ve mazlum halkların yanındayız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2022
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Emine Erdoğan’dan Ukrayna mesajı: Mağdur ve mazlum halkların yanındayız

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Ukrayna mesajı geldi. Erdoğan, ''Din, dil, ırk farketmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Uluslararası toplumu, barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum.'' dedi.

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