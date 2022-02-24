Savaşa giden yakınlarıyla böyle vedalaştılar! Gözyaşları içinde uğurlama |Rusya-Ukrayna savaşı
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken bölgeden son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu sabaha karşı başlayan Rusya operasyonlarının ardından ayrılıkçı Donetsk'te de askeri seferberlik ilan edilmişti. Binlerce insan askeri araçlar ile savaş bölgesine götürüldü. Savaşa giden kişilerin yakınlarıyla duygusal vedalaşması…
NATO, ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ardından yeni yaptırımları değerlendiriyor. Ukrayna, eski askerlere silah dağıtma kararı aldı. Ukrayna saldırılarda 9 kişinin yaşamını yitiridğini açıkladı. Rus yanlısı Donetsk'ten gelen son dakika haberine göre yüzlerce kişi cepheye gitti.
UKRAYNA SAVUNMA BAKANI REZNİKOV, HERKESİ ÜLKESİNİ SAVUNMAYA ÇAĞIRDI
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yaptı. Reznikov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkesinin tam savunma durumuna geçtiğini belirtti. Hazır ve eli silah tutabilen herkesi Bölgesel Savunma Merkezlerine çağıran Reznikov, silah edinmek için pasaportun yeterli olacağını ifade etti.
OLAY OLAN FOTOĞRAF
Ukrayna'nın doğu bölgesinde yer alan Donetsk'te binlerce kişi Rusya yanında savaşmak için cepheye gitti. Şehirde askeri seferberlik ilan edilmişti. Bazı gönüllüler araçlarla askeri bölgeye götürüldü. Anadolu Ajansı, o fotoğrafları servis etti.
Rus ayrılıkçılar, Ukrayna'ya ait iki savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. Türkiye'de konuşan Ukrayna Ankara Büyükelçisi ise Rusya'nın en ağır cevabın verileceğini belirtti.
'Sivil halk arasından da kayıplar verdik. Kiev'den teyit aldıktan sonra son bilgileri paylaşacağız. İnternette gerçeği yansıtmayan birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Rusya aynı zamanda internet üzerinden enformasyon savaşını da başlattı. Resmi kaynakları takip etmek daha doğru. Size karşı tamamen açık olacağım.
"24 ŞUBAT'TA DÜNYA GERÇEKTEN DEĞİŞTİ"
Ukrayna ordusu ve Ukrayna toplumunun yardımıyla bu savaşı kazanacağız! Bugünü hiçbir zaman unutmayın. 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti.
Hepimiz savaş içindeyiz, hayalet dünya bitti!'
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÇAYKUR işçi alımı ne zaman başlayacak? ÇAYKUR 630 mevsimlik işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? Boğazlar kapatılabilir mi?
- Devre kesici neden uygulanır? Borsada BIST devre kesici neden oluyor?
- Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar altın ne kadar oldu? 24 Şubat dolar altın fiyatları!
- Ukrayna ordusu gücü ne kadar, kaç kişi? Rusya Ukrayna ordusu karşılaştırma güçler nasıl?
- Rusya Ukrayna savaşı son durum nedir? Rusya Ukrayna savaş sebebi nedir?
- Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz faturası desteği başvuru nasıl yapılır?
- Survivor Yasin cezası ne kadar? Survivor Yasin Hikmet kavgası yayınlandı mı?
- Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? 2022 Miraç gecesi hangi gün idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi!
- İkinci cemre düştü mü? 2022 2. cemre suya ne zaman düşecek? Cemreler hangi tarihte düşer?
- Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda? Atletico Madrid Manchester United maçı şifresiz mi?
- YKS kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT üniversite sınavı başvuru son gün ne zaman? Sınav tarihi...