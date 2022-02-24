Savaşa giden yakınlarıyla böyle vedalaştılar! Gözyaşları içinde uğurlama |Rusya-Ukrayna savaşı

Rus ayrılıkçılar, Ukrayna'ya ait iki savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. Türkiye'de konuşan Ukrayna Ankara Büyükelçisi ise Rusya'nın en ağır cevabın verileceğini belirtti.

'Sivil halk arasından da kayıplar verdik. Kiev'den teyit aldıktan sonra son bilgileri paylaşacağız. İnternette gerçeği yansıtmayan birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Rusya aynı zamanda internet üzerinden enformasyon savaşını da başlattı. Resmi kaynakları takip etmek daha doğru. Size karşı tamamen açık olacağım.