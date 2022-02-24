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Savaşa giden yakınlarıyla böyle vedalaştılar! Gözyaşları içinde uğurlama |Rusya-Ukrayna savaşı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Savaşa giden yakınlarıyla böyle vedalaştılar! Gözyaşları içinde uğurlama |Rusya-Ukrayna savaşı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken bölgeden son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu sabaha karşı başlayan Rusya operasyonlarının ardından ayrılıkçı Donetsk'te de askeri seferberlik ilan edilmişti. Binlerce insan askeri araçlar ile savaş bölgesine götürüldü. Savaşa giden kişilerin yakınlarıyla duygusal vedalaşması…

NATO, ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ardından yeni yaptırımları değerlendiriyor. Ukrayna, eski askerlere silah dağıtma kararı aldı. Ukrayna saldırılarda 9 kişinin yaşamını yitiridğini açıkladı. Rus yanlısı Donetsk'ten gelen son dakika haberine göre yüzlerce kişi cepheye gitti.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANI REZNİKOV, HERKESİ ÜLKESİNİ SAVUNMAYA ÇAĞIRDI

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yaptı. Reznikov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkesinin tam savunma durumuna geçtiğini belirtti. Hazır ve eli silah tutabilen herkesi Bölgesel Savunma Merkezlerine çağıran Reznikov, silah edinmek için pasaportun yeterli olacağını ifade etti.

OLAY OLAN FOTOĞRAF

Ukrayna'nın doğu bölgesinde yer alan Donetsk'te binlerce kişi Rusya yanında savaşmak için cepheye gitti. Şehirde askeri seferberlik ilan edilmişti. Bazı gönüllüler araçlarla askeri bölgeye götürüldü. Anadolu Ajansı, o fotoğrafları servis etti.

Rus ayrılıkçılar, Ukrayna'ya ait iki savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. Türkiye'de konuşan Ukrayna Ankara Büyükelçisi ise Rusya'nın en ağır cevabın verileceğini belirtti.

'Sivil halk arasından da kayıplar verdik. Kiev'den teyit aldıktan sonra son bilgileri paylaşacağız. İnternette gerçeği yansıtmayan birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Rusya aynı zamanda internet üzerinden enformasyon savaşını da başlattı. Resmi kaynakları takip etmek daha doğru. Size karşı tamamen açık olacağım.

"24 ŞUBAT'TA DÜNYA GERÇEKTEN DEĞİŞTİ"

Ukrayna ordusu ve Ukrayna toplumunun yardımıyla bu savaşı kazanacağız! Bugünü hiçbir zaman unutmayın. 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti.

Hepimiz savaş içindeyiz, hayalet dünya bitti!'

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