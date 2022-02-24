Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye’ye kaydı! Karadeniz’de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor

Türk Hava Yolları, Luthansa ve KLM gibi bölgede yoğun uçuş operasyonu yürüten şirketler, uçuşlarını iptal edip farklı hava sahası kullanmaya başladı. Ukrayna hava sahası ve Rusya'nın askeri operasyonu sürdürdüğü bölgeler, sigorta şirketleri tarafından da önerilmiyor.