Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor
Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlatması sonrasında Türk hava sahasında yoğunluk yaşanıyor. Harekatla birlikte Ukrayna ve çevresinin boşaldığı görülüyor. Bununla birlikte uçakların rotalarının izlendiği Flightradar24 sitesinde kullanıcıların en çok takip ettiği hava aracı da dikkat çekti. 50 bine yakın kişi Ukrayna ve Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD'nin RQ-4 Global Hawk İHA'sı oldu.
Uçuş radar kayıtları, Karadeniz Kuzeyi'ndeki tüm uçuşların Türk hava sahasına yöneldiğini gösteriyor.
AB Hava Güvenliği Ajansı, bugün sabah erken saatlerde duyuru yaparak, Belarus ve Rus hava sahasının 100 mili dahil olmak üzere, Ukrayna hava sahasının kullanılmamasını istedi.
Türk Hava Yolları, Luthansa ve KLM gibi bölgede yoğun uçuş operasyonu yürüten şirketler, uçuşlarını iptal edip farklı hava sahası kullanmaya başladı. Ukrayna hava sahası ve Rusya'nın askeri operasyonu sürdürdüğü bölgeler, sigorta şirketleri tarafından da önerilmiyor.
UKRAYNA HAVA SAHASI BOŞALDI UÇAKLAR TÜRKİYE'YE KAYDI
Rusya da sabah erken saatlerde, sivil uçaklara yönelik uyarılarda bulundu. Flightradar24'deki kayıtlar, Türk hava sahasındaki yoğunluğu net olarak gösteriyor.
BİNLERCE KULLANICI ABD İHA'SINI İZLİYOR
Öte yandan Flightradar24'te en çok izlenen hava aracı ise ABD'nin İHA'sı oldu.
Flightradar24 sitesinde ABD'nin RQ-4 "Global Hawk (Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk)" İHA'sının 50 bine yakın kullanıcı tarafından takip edildiği görüldü.
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