Rusya - Ukrayna savaşı başladı! ABD'liler kritik listeyi açıkladı | Rusya Ukrayna hava kuvveti karşılaştırma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabah saatlerinde Donbas'a askeri harekat emri verdi. Putin'in emri sonrası Ukrayna'da art arda patlama sesleri duyuldu. Vatandaşlar Rusya Ukrayna askeri güç karşılaştırmasını merak ederken, uluslararası askeri güç verilerini toplayan ünlü internet sitesi Global Fire Power, 2022 yılında dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip olan ülkeleri açıkladı. Peki Rusya, Ukrayna kaçıncı sırada? Rusya'nın mı hava kuvveti daha iyi Ukrayna'nın mı? İşte hava kuvvetleri en güçlü ülkeler ve sıralaması.

Giriş Tarihi: 24.02.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 09:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL