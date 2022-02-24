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Türkiye'den Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarına çağrı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2022
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Türkiye’den Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşlarına çağrı!

Son dakika haberine göre: Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'ya askeri harekatı başlatmasının ardından bölgede yaşayan Türk vatandaşları için flaş çağrı geldi. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız; Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz. Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

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Dışişleri Bakanlığı'nca Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğu belirtilerek, ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'da yaşayan değerli vatandaşlarımız; Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır" denildi.


Açıklamada, yardım ve destek talebinde bulunacaklar için de şu iletişim numaraları paylaşıldı:
"Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi; '+903122922929', Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin'de yaşayanlar için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları; '+380632114765, +380632557748, +380935394612', Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa'da yaşayanlar için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları; '+380937110024, +380937110026"

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