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İstanbul'da Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketlilik

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2022
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İstanbul’da Ukrayna Başkonsolosluğu’nda hareketlilik

Son dakika haberine göre: Rusya'nın sabah saatlerinde Donbas'a askeri harekat başlatmasının ardından Türkiye'de bulunan Ukraynalıların tedirginliği arttı. Bakırköy'de bulunan Ukrayna Başkonsolosluğu'nda giden Ukraynalılar, ailelerini Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'de bulunan Ukraynalılar, Bakırköy'de bulunan başkonsolosluğa gelerek gelişmeleri takip ediyor. Ailelerinin korku içinde olduğunu söyleyen Ukraynalılar, onları Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

"AİLEMİ ORADAN ALMAYA ÇALIŞIYORUM"
Ailesini Ukrayna'dan Türkiye'ye getirmek istediğini söyleyen Elena İleri, "Çok korkuyorum. Biz 8 yıl önce tankları gördük, o korkuyu biliyoruz. Şu an kapılar kapalı. İnsanlar bu geceyi bodrumda geçirdiler. Herkes korkuyor çünkü sivillere de saldırabilirler. Ailemi oradan almaya çalışıyorum ama nasıl getireceğimi bilmiyorum" dedi.

Liyudmlya Saatçioğlu ise çocukları için endişe ettiğini belirterek, "Herkes perişan. Çocuklarımızı oradan çıkartmak istiyoruz ama nasıl çıkartacağımızı bilmiyoruz. Çocuklar sabah patlama sesi duymuşlar. Çocuklarımıza, 'evde oturun' diye mesaj gelmiş. Evden çıkamıyorlar. Akrabalarımızla konuştuk, zor durumdalar"diye konuştu.

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