İstanbul’da Ukrayna Başkonsolosluğu’nda hareketlilik

"AİLEMİ ORADAN ALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ailesini Ukrayna'dan Türkiye'ye getirmek istediğini söyleyen Elena İleri, "Çok korkuyorum. Biz 8 yıl önce tankları gördük, o korkuyu biliyoruz. Şu an kapılar kapalı. İnsanlar bu geceyi bodrumda geçirdiler. Herkes korkuyor çünkü sivillere de saldırabilirler. Ailemi oradan almaya çalışıyorum ama nasıl getireceğimi bilmiyorum" dedi.