Grizu-263A uzaydaki görevine başladı!

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, şunları kaydetti:

"Erdemir olarak, eğitim, kültür ve sanat alanında gençlerimize yarattığımız fırsatların bugün böyle bir başarıya dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyor, ülkemize sağladığımız katkıdan onur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi bilimi kendine rehber edinen, engeller karşısında yılmayan, çok çalışan ve inanan gençlerden ümitliyiz. Bu ümidimizi gerçek kılan Grizu-263 Takımının başarı hikayesine el vermemiz yönünde bizleri yönlendiren OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Süleyman Savaş Erdem'e, başından beri takıma desteğini esirgemeyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Mustafa Çufalı ve Takım Danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi olmak üzere üniversitenin tüm birimlerine, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara Erdemir adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Türkiye'nin ilk cep uydusunu üreten ekipte Takım Kaptanları Çağla Aytaç Dursun ve Muzaffer Duysal ile ekip üyeleri Hüseyin Sertkaya, Serdar Doğan, Özgür Tuzcu, Kerim Uslu, Muhammed Emin Kurt, Cem Zorlu, Feyzullah Hasar, Çağrı Karaduman, Mahmut Eğriöz, Durdali Atılgan, Ömer Öz ve Uğurcan Soruç yer alıyor.