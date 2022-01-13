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Başkan Erdoğan'dan "Grizu-263A" mesajı

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Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Başkan Erdoğan’dan Grizu-263A mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A"nın uzaya fırlatılmasına ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1'inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN MESAJI

Türkiye’nin ilk cep uydusu fırlatıldı! TÜRKİYE'NİN İLK CEP UYDUSU FIRLATILDI!
Türkiye’nin ilk cep uydusu fırlatıldı!

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