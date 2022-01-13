Başkan Erdoğan'dan "Grizu-263A" mesajı

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1'inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.