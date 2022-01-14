400 milyon dolarlık kripto para vurgunu! Nükleer silah için mi yapılıyor?
Dünya genelinde milyonlarca insan kripto paralar üzerinden para kazanmak isterken dolandırılıyor. Chainalysis tarafından hazırlanan raporda dolandırıcılığı Kuzey Koreli hackerların yaptığı iddia edildi. ABD'li şirket iddiasını yeni bir boyut kazandırarak çalınan paraların nükleer silahlar için kullandığını belirtti.
ABD'de bulunan Blockchain analiz şirketi Chainalysis tarafından hazırlanan raporda, Kuzey Koreli hackerların 2021 yılında kripto para platformlarına yaklaşık 7 saldırı düzenleyerek 400 milyon dolar çaldığı belirtildi.
ABD merkezli 60'tan fazla ülkede devlet kurumlarına, borsalara, siber güvenlik şirketlerine araştırma yapan Chainalysis firması raporunda; bu saldırıların yatırım firmalarını ve merkezi borsaları hedef aldığını belirterek çalınan paranın, Kuzey Kore kontrollü adreslere aktarıldığı ifade edildi.
Hackerların çaldığı paraları aktarmak için çalınmış dijital kimlikler, kod açıkları, kötü amaçlı yazılımlar ve gelişmiş sosyal mühendislikten yararlandığı vurgulandı. Bu saldırıların çoğunun Lazarus Grubu adlı bir hacker grubu tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
ÇALINAN PARA KUZEY KORE NÜKLEER SİLAHLARINA GİDİYOR
Raporda Lazarus Group'un ilk olarak Sony Pictures ve WannaCry siber saldırılarında görüldüğünü ve o zamandan beri çabalarını kripto para suçları üzerine yoğunlaştırdığı ifade edildi.
Grup 2018'den itibaren her yıl ortalama 200 milyon doları aşan büyük miktarda sanal para çaldı ve akladı. Birleşmiş Milletler güvenlik konseyine göre, bu saldırılardan elde edilen gelir, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarını desteklemeye gidiyor.
KRİPTO PARAYI İNTERNET BAĞLANTISI OLMAYAN "SOĞUK" CÜZDANLARA TAŞIYIN
Günlük kripto para birimi göndermek ve almak için kullanılan "sıcak" kripto para cüzdanları, internete ve kripto para ağına bağlı olması nedeniyle siber korsanlığa karşı savunmasız olduğu vurgulanarak korsanların en çok hedefinde yer aldığı ifade edildi.
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