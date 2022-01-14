Dünyaca ünlü bilim insanı açıkladı! İşte Covid-19 salgınından ilk kurtulacak ülke
2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentine ortaya çıktığı iddia edilen küresel koronavirüs (Kovid-19) salgını sona mı eriyor? Bugüne kadar dünya genelinde yaklaşık 320 milyon kişiyi etkileyen ve 5 milyon 500 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 ile ilgili Ünlü bilim insanı Profesör David Heymann çarpıcı bir iddiada bulundu. Heymann, salgından çıkacak ilk ülkenin ise İngiltere olacağını söyledi. Öte yandan Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarası'ndaki konuşmasında bir itirafta bulunarak özür diledi. İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERLERİ: Ünlü bilim insanı Profesör David Heymann, bağışıklık oranının yüzde 95'i bulduğu İngiltere için "dünyada pandemiden çıkacak ilk ülke" tanımını yaptı. Detaylar haberimizde...
KORONAVİRÜS SALGINI NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere, önlemler konusunda halen tartışılıyor. Özellikle Omicron varyantının yayılım göstermesiyle yeniden eleştirilmeye başlanan hükümet, uyguladığı önlemler ile yetersiz kalmakla suçlanıyordu.
Kovid-19'un ne zaman biteceği konusunun gündemde olduğu bu günlerde İngiltere için umut vaadeden bir açıklama yapıldı. Açıklamanın sahibiyse ünlü bilim insanı Profesör David Heymann.
SALGINDA ÇIKIŞA EN YAKIN: İNGİLTERE
Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan tanınmış bilim insanı Profesör David Heymann, "Eğer durum çoktan endemik durumuna geçmediyse, Birleşik Krallık, pandemiden çıkışa diğer ülkelere göre en yakın olanıdır" diyerek şunları söyledi:
″Dünya artık nüfus bağışıklığının arttığını görüyor ve bağışıklığın yüksek olduğu ülkeler, ciddi hastalığa veya ölüme neden olmadan virüsü uzak tutuyor gibi görünüyor."
BAĞIŞIKLIK ORANI ÇOK YÜKSEK
Chatham House tarafından düzenlenen çevrimiçi bir seminerde konuşan Heymann, İngiltere'deki nüfusun %95′inin aşı veya doğal enfeksiyon yoluyla enfeksiyona karşı antikorlara sahip olduğunu tahmin eden en son rakamları aktardı.
YOĞUN BAKIMDAKİLERİN ÇOĞU AŞISIZ
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de hastaneler ve yoğun bakım servisleri alarm veriyor.
Heymann, şu anda yoğun bakım ünitelerinde yatanların çoğunun aşısız olduğunu da sözlerine ekledi.
HÜKÜMET ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA
İngiltere hükümeti, ilk olarak Kasım ayı sonlarında Güney Afrika'da keşfedilen omicron varyantı hızla yayılırken, Noel'den önce daha fazla kısıtlama getirmeyi reddettiği için uzunca süre eleştirildi. İngiltere, son derece bulaşıcı suştan en çok etkilenen ülkelerden biriydi.
JOHNSON'DAN İTİRAF SONRASI ÖZÜR
İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün Avam Kamarası'ndaki konuşmasında, 20 Mayıs 2020'de ülkesinde koronavirüs kısıtlamaları sürerken, Başbakanlık Konutu'nun bahçesinde düzenlenen içkili bir partiye katıldığını itiraf etti ve özür diledi.
Birleşik Krallık tarafından bildirilen günlük vaka sayısı, hala yüksek seviyelerde kalmasına rağmen istikrarlı bir şekilde düşüş görülüyor. Salı günü ülkede 120.000′den fazla vaka kaydedildi.
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