Dünyaca ünlü bilim insanı açıkladı! İşte Covid-19 salgınından ilk kurtulacak ülke

KORONAVİRÜS SALGINI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere, önlemler konusunda halen tartışılıyor. Özellikle Omicron varyantının yayılım göstermesiyle yeniden eleştirilmeye başlanan hükümet, uyguladığı önlemler ile yetersiz kalmakla suçlanıyordu.

Kovid-19'un ne zaman biteceği konusunun gündemde olduğu bu günlerde İngiltere için umut vaadeden bir açıklama yapıldı. Açıklamanın sahibiyse ünlü bilim insanı Profesör David Heymann.