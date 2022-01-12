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Haberler Galeri Türkiye için gurur günü! İlk cep uydusu "Grizu-263A" yarın ABD'den uzaya fırlatılacak

Türkiye için gurur günü! İlk cep uydusu "Grizu-263A" yarın ABD'den uzaya fırlatılacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle yarın ABD'den uzaya gönderilecek.

Giriş Tarihi: 12.01.2022 12:44 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 12:45
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Türkiye için gurur günü! İlk cep uydusu Grizu-263A yarın ABD’den uzaya fırlatılacak

Yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanan 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk "pocketqube uydusu" için 25 bin avro fırlatma maliyeti bulunuyor.

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Türkiye için gurur günü! İlk cep uydusu Grizu-263A yarın ABD’den uzaya fırlatılacak

Yetkili fırlatıcı firmaya teslim edilen cep uydusunun, Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle 13 Ocak'ta Türkiye saatiyle 18.25'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden uzay yolculuğuna çıkması bekleniyor.

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Türkiye için gurur günü! İlk cep uydusu Grizu-263A yarın ABD’den uzaya fırlatılacak

"BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"
Grizu-263 Uzay Takımı'nın danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, AA muhabirine, öğrencilerin bu başarısının, yeni başarılarının habercisi olacağını söyledi.

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Türkiye için gurur günü! İlk cep uydusu Grizu-263A yarın ABD’den uzaya fırlatılacak

Bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktıklarını ve yarını büyük heyecanla beklediklerini belirten Ekmekçi, "Hikayemiz 5 yıl önce başladı. Büyük emekler vererek bugüne geldik.

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Türkiye için gurur günü! İlk cep uydusu Grizu-263A yarın ABD’den uzaya fırlatılacak

Öğrencilerimiz çalıştıkları zaman neleri başarabileceklerini bizlere gösteriyor, onlarla gurur duyuyoruz. Umarım bundan sonra da üzerine koyarak yeni başarılar elde edip üniversitemizin ismini duyurmaya devam edeceğiz.