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Türkiye için gurur günü! İlk cep uydusu "Grizu-263A" yarın ABD'den uzaya fırlatılacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle yarın ABD'den uzaya gönderilecek.
Giriş Tarihi: 12.01.2022 12:44Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 12:45