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Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A! Ne zaman uzaya fırlatılacak?

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A! Ne zaman uzaya fırlatılacak?

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle 13 Ocak'ta uzaya gönderilecek.

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