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Türkiye'nin ilk cep uydusu fırlatıldı! Grizu-263A uydusu Spacex Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı

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Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle ABD'den uzaya gönderildi.

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, Türkiye saatiyle 18.25'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

FALCON 9 İLE GÖNDERİLDİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

4 YIL 8 AY GÖREV YAPACAK

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

TÜRKİYE İÇİN İLK

5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk "pocketqube uydusu" için 25 bin avro fırlatma maliyeti bulunuyor.

"BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Grizu-263 Uzay Takımı'nın danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, öğrencilerin bu başarısının, yeni başarılarının habercisi olacağını söyledi.

Bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktıklarını ve yarını büyük heyecanla beklediklerini söyleyen Ekmekçi, "Hikayemiz 5 yıl önce başladı. Büyük emekler vererek bugüne geldik. Öğrencilerimiz çalıştıkları zaman neleri başarabileceklerini bizlere gösteriyor, onlarla gurur duyuyoruz. Umarım bundan sonra da üzerine koyarak yeni başarılar elde edip üniversitemizin ismini duyurmaya devam edeceğiz. Bütün bu sürecin bu noktaya gelmesinde bizlere önemli destekler veren OYAK Genel Müdürü ve ERDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı sayın Süleyman Savaş Erdem'e teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Türkiye’nin ilk cep uydusu uzaya fırlatıldı TÜRKİYE'NİN İLK CEP UYDUSU UZAYA FIRLATILDI

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