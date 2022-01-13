Türkiye'nin ilk cep uydusu fırlatıldı! Grizu-263A uydusu Spacex Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı

"BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Grizu-263 Uzay Takımı'nın danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, öğrencilerin bu başarısının, yeni başarılarının habercisi olacağını söyledi.

Bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktıklarını ve yarını büyük heyecanla beklediklerini söyleyen Ekmekçi, "Hikayemiz 5 yıl önce başladı. Büyük emekler vererek bugüne geldik. Öğrencilerimiz çalıştıkları zaman neleri başarabileceklerini bizlere gösteriyor, onlarla gurur duyuyoruz. Umarım bundan sonra da üzerine koyarak yeni başarılar elde edip üniversitemizin ismini duyurmaya devam edeceğiz. Bütün bu sürecin bu noktaya gelmesinde bizlere önemli destekler veren OYAK Genel Müdürü ve ERDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı sayın Süleyman Savaş Erdem'e teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.