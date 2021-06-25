Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Son dakika haberi... Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesinde görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesiyle Türkiye arasındaki gerilimin son haftalarda azaldığını ifade etti.
Macron, Avrupa Birliği (AB) zirvesinin düzenlendiği Brüksel'de yaptığı basın toplantısında, Paris ile Ankara arasındaki gerilimin son haftalarda düştüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Macron, AB ülkelerinin yaz boyunca tetikte olacağını, bununla birlikte Türkiye ile yeniden ortak çalışma içine gireceklerini kaydetti.
İKİ LİDER EN SON NATO ZİRVESİNDE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahına gitti. Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.
Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ile Erdoğan'ın, Suriye ve Libya'daki sorunlarla ilgili birlikte çalışmanın gereğini ele aldığı belirtilmişti.
Macron, Twitter hesabından paylaştığı mesajda da "NATO zirvesi öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa uzun bir görüşme yaptık. Açıklık, saygı ve talep için." ifadelerine yer vermişti.
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