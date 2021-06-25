Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.



Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ile Erdoğan'ın, Suriye ve Libya'daki sorunlarla ilgili birlikte çalışmanın gereğini ele aldığı belirtilmişti.

Macron, Twitter hesabından paylaştığı mesajda da "NATO zirvesi öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa uzun bir görüşme yaptık. Açıklık, saygı ve talep için." ifadelerine yer vermişti.