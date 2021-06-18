NATO'dan Rusya'ya önemli çağrı! "Kararı gözden geçir"

NATO'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın anlaşmaya yıllarca uymayı reddettiği ve anlaşmaya aykırı şekilde Kaliningrad bölgesi ve Gürcistan sınırı yakınında uçuş kısıtlamaları uyguladığı kaydedildi.

Rusya'ya defalarca anlaşmaya uyma çağrısı yapıldığı ifade edilen açıklamada, Moskova yönetiminin buna uymadığı, ABD'nin de Rusya'nın anlaşmaya uymamasını Kasım 2020'de anlaşmadan çekilmesinde önemli bir faktör olarak gösterdiği hatırlatıldı.