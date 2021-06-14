NATO Zirvesi gerçekleşirken Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş ABD ve Çin açıklaması! "Kurban edildi..."

Daha önce, ABD'ye siber alanda birlikte çalışma teklifinde bulunduklarını hatırlatan Putin, ABD'nin bu teklifi reddettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kimsenin birbirinin iç siyasi süreçlerine müdahale etmemesi gerekiyor. Ne ABD'in Rusya'nın ne de Rusya'nın ABD'in iç hayatına müdahale etmemesi lazım. Dünyadaki tüm ülkelerin halklarına barış içinde gelişmesine fırsat vermek gerekiyor. Kriz durumlarının, dışarıdan müdahale olmadan halk içinde çözülmesi gerekiyor ancak ABD yönetimi için bu çağrı, pek bir şey ifade etmiyor. ABD yönetiminin yine de diğer ülkelerdeki iç süreçlere müdahale edeceğini düşünüyorum. Bu süreç artık çok zor şekilde durdurulabilir, çünkü çok hızla yürüyor."