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NATO Zirvesi gerçekleşirken Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş ABD ve Çin açıklaması! "Kurban edildi..."

'de Zirvesi gerçekleşirken Devlet Başkanı 'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Sözlerinde ABD'ye yüklenen Putin, iki ülke arasında yaşanan krizin nedenini tek bir nedene bağladı. Ayrıca Putin, ’in dördüncü uçak gemisini inşa etme hamlesini de yorumladı. İşte son dakika dünya haberinin ayrıntıları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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NATO Zirvesi gerçekleşirken Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş ABD ve Çin açıklaması! Kurban edildi...

Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile 16 Haziran'da 'nin kentinde yapacağı görüşme öncesinde kanalına verdiği röportajda, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ve ABD arasındaki ilişkilere değinen Putin, ABD ile birçok alanda çalışmaya hazır olduklarını dile getirerek, "Uluslararası ilişkilerde istikrar ve öngörülebilirlik en önemli değer. Amerikan ortaklarımız tarafından geçen yıllarda bu konuda bir şey göremedik." şeklinde konuştu.

"KURBAN GİTTİ..."

Putin, ABD'nin Rusya'yı seçimlere müdahale etmek ve siber saldırı düzenlemek ile suçladığına dikkati çekerek, "Rus-Amerikan ilişkileri son yıllarda ABD'deki iç siyasi mücadeleye kurban edildi." dedi.

Daha önce, ABD'ye siber alanda birlikte çalışma teklifinde bulunduklarını hatırlatan Putin, ABD'nin bu teklifi reddettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kimsenin birbirinin iç siyasi süreçlerine müdahale etmemesi gerekiyor. Ne ABD'in Rusya'nın ne de Rusya'nın ABD'in iç hayatına müdahale etmemesi lazım. Dünyadaki tüm ülkelerin halklarına barış içinde gelişmesine fırsat vermek gerekiyor. Kriz durumlarının, dışarıdan müdahale olmadan halk içinde çözülmesi gerekiyor ancak ABD yönetimi için bu çağrı, pek bir şey ifade etmiyor. ABD yönetiminin yine de diğer ülkelerdeki iç süreçlere müdahale edeceğini düşünüyorum. Bu süreç artık çok zor şekilde durdurulabilir, çünkü çok hızla yürüyor."

'nun siber alanını, "savaş" alanı olarak ilan ettiğini hatırlatan Putin, Rusya'nın bundan "rahatsız" olduğunu vurguladı.

Putin, Biden'ın kendisini "katil" olarak tanımlamasına ilişkin ise "Çalışma esnasında, farklı taraftan saldırılara alıştım. Bu beni şaşırtmıyor. İnsanlarla uluslararası arenada birlikte çalışıyoruz, tartışıyoruz. Biz gelin ile damat değiliz ve birbirimize sonsuz sevgi ve dostluk konusunda yemin etmiyoruz. Biz ortağız ve bazı konularda birbirimizle rekabet ediyoruz. Sert söylem ise kültürünün tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

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"ÇİN'İN DÖRDÜNCÜ UÇAK GEMİSİNİ İNŞA ETMESİ BİZİM İÇİN TEHLİKE DEĞİL"

'in dördüncü uçak gemisini inşa etme durumunu değerlendiren Putin, bunun Rusya için tehlike oluşturmadığını söyledi.

Putin, ABD'nin Çin'e göre daha fazla uçak gemisine sahip olduğuna dikkati çekti.

Rusya'da hapiste bulunan Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile bağlantılı kuruluşları aşırılık yanlısı olarak ilan edilmesi konusuna da değinen Putin, ülkede "yabancı ajan" yasasının yürürlüğe girdiğini anımsatarak, "Bu bizim icat ettiğimiz şey değil. Yabancı ajan yasası, ABD'de 1930'larda kabul edildi. Bu yasa, bizimkisine göre daha sert. ABD'nin iç siyasi hayatına müdahalenin önlenmesini amaçlamaktadır. Genel olarak, bu yasanın doğru olduğunu düşünüyorum." dedi.

Putin, Rusya'daki birçok sivil toplum kuruluşunun dışarıdan maddi olarak desteklendiğini ve bu nedenle gerekli önlemleri aldıklarını savundu.

Ülkedeki siyasi sistemin geliştiğine işaret eden Putin, "Rusya'da 34 kayıtlı siyasi parti var. Bu partilerden 32'si, eylülde ülke genelindeki çeşitli seçim süreçlerine katılacak." ifadelerini kullandı.

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