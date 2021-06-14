SON DAKİKA | NATO zirvesi bildirisinde flaş Türkiye mesajı ve Jens Stoltenberg'den Türkiye-Afganistan açıklaması
Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargâhı'nda düzenlenen liderler zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık." dedi. Stoltenberg, "NATO ve müttefikleri Afganistan'da Kabil Havaalanı'nı korumaya devam edecek, bunu tartıştık. Türkiye'nin önerisi var. Tam olarak somut bir şekilde bu nasıl yapılacak bunu tartıştık" ifadelerine yer verdi. Öte yandan NATO bildirisi de açıklandı. Bildiride Türkiye ile ilgili flaş mesajlar yer aldı.
Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargâhı'nda düzenlenen liderler zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Jens Stoltenberg, "Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık." dedi.
Stoltenberg, "NATO liderleri, Afgan güçleri ile kurumlarını eğiterek ve finansal destek sağlayarak Afganistan'ın yanında yer almaya olan bağlılıklarını teyit etti." ifadelerine yer verdi.
"TÜRKİYE'NİN ÖNERİSİ VAR"
Stoltenberg, "NATO ve müttefikleri Afganistan'da Kabil Havaalanı'nı korumaya devam edecek, bunu tartıştık. Türkiye'nin önerisi var. Tam olarak somut bir şekilde bu nasıl yapılacak bunu tartıştık" dedi.
İşte Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkanlar;
"Rusya'ya Çekya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni "dost olmayan ülkeler" olarak tanımlamasından vazgeçmeye çağırıyoruz.
Tüm müttefikiler taahhüt verdi. Salınımları azaltma konusunda. Net hedefler koyma konusunda da kararlar verdik.
"NATO, TÜM AVRUPA DEMOKRASİLERİNE AÇIKTIR"
Müttefikler, iklim değişikliğinin güvenliğine yönelik etkisini anlamak ve adapte etmek konularında NATO'nun öncü uluslararası örgüt olmasını amaçlıyor.
Hem ulusal bütçeleriyle hem NATO ortak fonuyla. Bu 7. yıl olacak. 260 milyondan fazla savunmaya para harcanacak.
NATO kapısı tüm Avrupa demokrasilerine açıktır.
Tüm bunlar şu anlama geliyor. Daha adil bir yük paylaşımı olacak. Birlikte daha fazla yatırım yapmalıyız NATO'ya.
Daha fazla kaynaklara ihtiyacımız olacak. Hem askeri, hem sivil hem de altyapı anlamında. Daha fazla ortak tatbikatlara fon bulabilmek için, alt yapı ve daha kapasite sağlayabilmek için ortaklara.
"ORJİNAL AMACIMIZ ASKERİ BÜTÇEYİ ARTTIRMAK"
Liderler ittifakımızı güçlü yapmak için karar aldı. Yeni operasyon bölgelerimizde uzay ve siber kararları aldık. Liderler yeni siber savunmasını kabul etti. Burada güçlü teknik altyapımız olması gerekiyor.
Ayrıca Afganistan meselesine de değindik. Burada hayatlarını kaybedenleri anıyoruz. Ve taktirimizi uzatıyoruz.
NATO liderleri tekrardan taahhütlerinin altını çizdi. Hem eğitim ve finansal kurumlarına yönelik. Gerekli fonların sağlanması için uluslararası havalimanının işlemesi için.
Tabii ki bu orjinal amacımız askeri bütçeyi güçlendirmekti. Bugünkü kararda 3 bütçemizi de güçlendirmek oldu. Sivil, altyapı ve askeri bütçemiz var. Şimdi bir karar aldık. 3'ünü birden artırmayı planlıyoruz. Böylece yeterince kaynaklara sahip olmak istiyoruz.
"TÜRKİYE KİLİT ROL OYNUYOR"
NATO ittifakı olarak nasıl sürekli bir uluslararası havalimanın işletilmesi için görüşüyoruz. Türkiye tabii ki kilit rol oynuyor. Burada tam nasıl yapacağız karar vermedik. Bu NATO için çok önemli. Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkımız arttı.
BİLDİRİDE ÇİN DETAYI
Bu meselelerde ortak çıkarları olduğu için irtibat halindeyiz. NATO çok büyük bir yol kat etti. İlk defa Çin'i bir bildiri de adını geçirdik. Bu 18 ay önceydi. Bundan önce herhangi bir ifadesi olmadı. Stratejik bir kavram olarak Çin tek kelime bile ifade edilmemişti. Tabi ki başka konulara da değindik. Tabi ki Çin rakibimiz değil. Ama zorluklara da değindik. Aslında çok kuvvetli bir duruşumuz var Çin'e karşı. Bu aslında kendi ülkelerimizle yaptığımız bir durum. Çin giderek siber alanda bize yaklaşıyor. Afrika'da Kuzey Kutbu'nda görüyoruz. Daha fazla dirayet daha fazla teknoloji ile hareket etmeliyiz."
NATO ZİRVESİ BİLDİRİSİNDE FLAŞ MESAJ
-Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir.
-Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz.
-Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz.
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