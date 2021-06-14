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NATO Zirvesi sonrası Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak? Fransa'dan geri adım mı? Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı

'ne ilişkin ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın gündeme ilişkin önemli ifadeler kullandı. ile ilişkilerin bundan sonra nasıl olacağına değinen Caşın, 'un 'ye yönelik tavrındaki değişimin nedenini de açıkladı. İşte detaylar...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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NATO Zirvesi sonrası Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak? Fransa'dan geri adım mı? Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı

Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın, 'ne ilişkin ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Zirvesi'nde yapılan görüşmeler sonrası - arasındaki sıcak bir işbirliği doğabileceğini söyleyen Caşın, ile arasındaki görüşmenin detaylarına da değindi.

'un " ve 'de Türkiye ile ortak çalışacağız" ve " konusunda görüşlerim netlik kazandı" sözlerini hatırlatan Çaşın, Türkiye'nin zaten NATO'ya girerken de Müslüman olduğunu söyledi.

Macron'un bu tavrını "ABD Macron'un kulağını çekmiş" diye yorumlayan Caşın, Türkiye'nin NATO zirvesine yönelik beklentilerini de açıkladı.

"Türkiye olmadan ve olmaz" diyen Caşın, NATO zirvesinin Türkiye'ye olumlu gelişmeler getireceğini de sözlerine ekledi.

NATO zirvesi Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl etkiler? NATO ZİRVESİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİ NASIL ETKİLER?

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