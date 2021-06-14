NATO Zirvesi sonrası Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak? Fransa'dan geri adım mı? Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı
NATO Zirvesi'ne ilişkin A Haber ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın gündeme ilişkin önemli ifadeler kullandı. ABD ile ilişkilerin bundan sonra nasıl olacağına değinen Caşın, Macron'un Türkiye'ye yönelik tavrındaki değişimin nedenini de açıkladı. İşte detaylar...
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın, NATO Zirvesi'ne ilişkin A Haber ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulundu.
NATO Zirvesi'nde yapılan görüşmeler sonrası Türkiye-ABD arasındaki sıcak bir işbirliği doğabileceğini söyleyen Caşın, Emmanuel Macron ile Başkan Erdoğan arasındaki görüşmenin detaylarına da değindi.
Macron'un bu tavrını "ABD Macron'un kulağını çekmiş" diye yorumlayan Caşın, Türkiye'nin NATO zirvesine yönelik beklentilerini de açıkladı.
"Türkiye olmadan Akdeniz ve Karadeniz olmaz" diyen Caşın, NATO zirvesinin Türkiye'ye olumlu gelişmeler getireceğini de sözlerine ekledi.
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