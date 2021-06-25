Son dakika: Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırı şoku: 3 ölü en az 6 yaralı
Son dakika... Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı bir saldırganın, şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi de yaraladığı bildirildi.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı saldırgan, yoldan geçenlere saldırdı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, bazıları ağır en az 6 kişi yaralandı.
Polis, saldırganı yakaladı.
Yerel basında yer alan haberlere göre polis, saldırganı bacağından vurarak durdurdu.
Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.
Çok sayıda ambulansın ve polis aracının olay yerine geldiği ifade edildi.
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