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Son dakika: NATO'dan Türk askerine övgü: Hayran kaldılar!

Son dakika haberine göre ’da icra edilen ve 26 ayrı ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı tatbikatına katılan Mehmetçikler ’yu kendine hayran bıraktı. NATO, Türk askerleri tarafından kurulan sahra mutfağı, banyo ve tuvaletlerin temizliğinden övgüyle söz etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika: NATO'dan Türk askerine övgü: Hayran kaldılar!

'ın ilçesinde kurulu bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan askeri unsurlar 10 ve 19 Mayıs tarihlerinde 'da düzenlenecek tatbikata katılmak üzere yola çıkmıştı.



39 römork, 128 konteynır ve bin 356 askeri personel taşıyan 214 askeri araç Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden yola çıkarak üzerinden tatbikatın gerçekleştirileceği Romanya'nın kentine giderek konuşlanmıştı.



Burada tatbikattaki askerler için sahra mutfağı, yemekhane, duş ve tuvaletleri kuran Türk askerlerin temiz ve titiz çalışması 'dan da övgü aldı.


Ergene'deki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı askerlerince kurulan alanlar 'in resmi sosyal medya hesabında tatbikata katılan diğer ülke askerlerinin gözünden yayımlandı.


Tatbikat sırasında egzersizler yaparken nasıl yemek yediklerinin merak edilebileceğini aktaran ve unsurlarınca kurulan alanları görüntüleyen diğer ülke askerleri Türk askerleri tarafından kurulan mutfak, duş alanı, tuvalet ve çamaşırhaneden hayranlıkla ve övgü dolu sözlerle bahsetti.



Tatbikata katılan diğer ülke askerlerini de NATO'yu de kendilerine hayran bırakan Mehmetçikler tatbikatının tamamlanmasının ardından yeniden Tekirdağ'ın Ergene ilçesine dönecek

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