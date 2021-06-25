Son dakika: BioNTech aşının 12 yaş üstüne için kullanımına onay çıktı
Meksika Sıhhi Risklere Karşı Koruma Komisyonu (COFEPRIS), Pfizer/BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının 12 yaşından büyük çocuklarda kullanılmasına onay verdi. Pfizer/BioNTech aşısı, Meksika’da çocuklar ve ergenler için onaylanan ilk Covid-19 aşısı oldu.
SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çok sayıda ülkede aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, Meksika'dan Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 12 yaşından büyük çocuklarda kullanımına onay geldi.
Meksika Sıhhi Risklere Karşı Koruma Komisyonu (COFEPRIS) tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısının acil kullanım koşullarında değişiklik yapılmasına karar verildiği ve aşının, 12 yaşından büyük çocuklarda uygulanmasına onay verildiği kaydedildi.
ÇOCUKLARIN KULLANIMINA ONAY VERİLDİ
Açıklamada, ABD'li ilaç devi Pfizer'ın 22 Haziran'dan bu yana kendilerine aşı hakkında bilgi verdiğini ve yaptıkları analiz sonucunda aşının gerekli kriterleri karşıladığının tespit edilerek, kullanımının onaylandığını bildiren COFEPRIS, "Verilen bu acil kullanım yetkisi ile aşı içeriğinin 12 yaş ve üstü kişilere uygulanması için gerekli kalite, güvenlik ve etkinlik gereksinimlerine uygun olduğunu onaylanmaktadır" ifadelerini kullandı.
Söz konusu açıklamanın ardından Meksika Sağlık Bakanı Müsteşarı Hugo Lopez-Gattel Ramirez yaptığı açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısının Meksika'da çocuklar ve ergenler için onaylanan ilk aşı olduğuna dikkat çekerek, "Meksika halkını daha fazla korumamıza izin veren bir gelişme" dedi.
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