Son dakika: BioNTech aşının 12 yaş üstüne için kullanımına onay çıktı

ÇOCUKLARIN KULLANIMINA ONAY VERİLDİ

Açıklamada, ABD'li ilaç devi Pfizer'ın 22 Haziran'dan bu yana kendilerine aşı hakkında bilgi verdiğini ve yaptıkları analiz sonucunda aşının gerekli kriterleri karşıladığının tespit edilerek, kullanımının onaylandığını bildiren COFEPRIS, "Verilen bu acil kullanım yetkisi ile aşı içeriğinin 12 yaş ve üstü kişilere uygulanması için gerekli kalite, güvenlik ve etkinlik gereksinimlerine uygun olduğunu onaylanmaktadır" ifadelerini kullandı.