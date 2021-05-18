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Netanyahu Gazze saldırılarını bitirmek için ABD'den süre istedi

'den 'e "operasyon süresinin dolmaya başladığı" mesajının iletildiği belirtildi. İsrail Başbakanı 'nun ise 'ne yönelik saldırıları bitirmek için ABD yönetiminden 2-3 gün süre istediği bilgisi paylaşıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Netanyahu Gazze saldırılarını bitirmek için ABD'den süre istedi

ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes konusunu yakından takip eden Batılı kaynaklardan alınan bilgiye göre, 'li yetkililer, pazar ve pazartesi Netanyahu'dan 'ye yönelik saldırıları sonlandırmasını istedi. Netanyahu ise İsrail ordusunun, Gazze'deki hedefleri vurarak yürüttüğü operasyonu tamamlamak için 2-3 güne ihtiyacı olduğunu söyledi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, söz konusu bilgilere rağmen yine de İsrail'in Gazze saldırılarının çarşamba ya da perşembe günü kesin biteceğini teyit edemedi.

ABD'DEN "OPERASYON SÜRESİNİN DOLMAYA BAŞLADIĞI" MESAJI
İsrail'in gazetesi muhabirlerinden da bugün CNN kanalında, İsrailli yetkilileri kaynak göstererek benzer bir bilgi paylaştı.

İsrailli yetkililerin Gazze operasyonunu tamamlamak için 24 ila 48 saate ihtiyacı olduğunu, daha sonra saldırıları durduracağını aktaran Rafid, ABD Başkanı yönetiminin İsrail'e mesajının, "operasyon süresinin dolmaya başladığı" yönünde olduğunu vurguladı.

BİDEN-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ
ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam İsrail Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkesin sağlanmasını desteklediğini belirmişti.

Biden'ın görüşmede, "Ayırt gözetmeksizin yapılan roket saldırıları karşısında İsrail'in kendini savunma hakkına kati desteğini dile getirdiği" belirtilen açıklamada, "Başkan Biden, bir ateşkese olan desteğini dile getirdi ve bu sona giden yolda ABD'nin Mısır ve diğer ortaklarıyla diyaloğunu ele aldı" ifadeleri kullanılmıştı.

GAZZE KATLİAMI ÖNCESİ ABD'DEN İSRAİL'E SİLAH SATIŞI
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki 'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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