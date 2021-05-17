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Son dakika: AK Parti'den BM'ye İsrail tepkisi! Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü , 'in 'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. 'yi hedef alan Çelik, " hükümeti çocukları öldürüyor. , İsrail ve 'e çağrı yaparak, “anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli” diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Son dakika: AK Parti'den BM'ye İsrail tepkisi! Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor

AK Parti Sözcüsü , 'in 'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

'yi hedef alan Çelik, " hükümeti çocukları öldürüyor. , İsrail ve 'e çağrı yaparak, "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli" diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin." ifadelerine yer verdi.

ŞEHİT SAYISI 192'YE ÇIKTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192'ye yükseldi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına bugün de devam etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 16'sı kadın, 10'u çocuk olmak üzere 42 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Son saldırılarla Gazze'de 58'i çocuk, 34'ü kadın 192 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1235'e çıktığı ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını açıklamıştı.

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