Son dakika: AK Parti'den BM'ye İsrail tepkisi! Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. BM'yi hedef alan Çelik, "Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, “anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli” diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin." ifadelerine yer verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.
BM'yi hedef alan Çelik, "Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli" diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin." ifadelerine yer verdi.
ŞEHİT SAYISI 192'YE ÇIKTI
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192'ye yükseldi.
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.
Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına bugün de devam etti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 16'sı kadın, 10'u çocuk olmak üzere 42 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Son saldırılarla Gazze'de 58'i çocuk, 34'ü kadın 192 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1235'e çıktığı ifade edildi.
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