18 Mayıs 2021, Salı
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Rus donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya, 'de tırmanan gerilim nedeniyle bölgeye savaş gemisi göndermeye devam ediyor. isimli savaş gemisi, Türk sahil güvenlik ekipleri eşliğinde 'ndan geçti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Rus donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky isimli savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Savaş gemisi, öğleden sonra Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Sahil Güvenlik gemisinin eşlik ettiği geminin Boğaz'dan geçişi yaklaşık 2 saat sürdü. Gemi, Çanakkale Boğazı'na doğru yol aldı.

Geminin geçişi sırasında, Boğaz trafiği de kontrollü şekilde sağlandı.

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