Rus donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rusya, Karadeniz'de tırmanan gerilim nedeniyle bölgeye savaş gemisi göndermeye devam ediyor. Alexander Otrakovsky isimli savaş gemisi, Türk sahil güvenlik ekipleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasına ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky isimli savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Savaş gemisi, öğleden sonra Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Sahil Güvenlik gemisinin eşlik ettiği geminin Boğaz'dan geçişi yaklaşık 2 saat sürdü. Gemi, Çanakkale Boğazı'na doğru yol aldı.
Geminin geçişi sırasında, Boğaz trafiği de kontrollü şekilde sağlandı.