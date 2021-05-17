ABD'den skandal karar! Biden imzayı attı: İsrail’e rekor silah satışı onaylandı

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları bir haftayı geride bırakırken, saldırılarda 200 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 1307 kişinin yaralanması insani felaketin boyutunu gösteriyor.10 Mayıs'tan bu yana İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren 200 kişiden 59'unu çocuk, 35'ini kadınlar oluşturuyor. Dünya bu vahşete sessiz kalmaya devam ederken İsrail medyası, ABD lideri Biden'ın bugün skandal bir imza attığını duyurdu. İşte haberin detayları...