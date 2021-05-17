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ABD'den skandal karar! Biden imzayı attı: İsrail’e rekor silah satışı onaylandı

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları bir haftayı geride bırakırken, saldırılarda 200 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 1307 kişinin yaralanması insani felaketin boyutunu gösteriyor.10 Mayıs'tan bu yana İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren 200 kişiden 59'unu çocuk, 35'ini kadınlar oluşturuyor. Dünya bu vahşete sessiz kalmaya devam ederken İsrail medyası, ABD lideri Biden'ın bugün skandal bir imza attığını duyurdu. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 16:36
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ABD'den skandal karar! Biden imzayı attı: İsrail’e rekor silah satışı onaylandı

Kudüs'ten Gazze ve Batı Şeria'ya sıçrayan gerilimde İsrail'in saldırıları ikinci haftasına girdi, uluslararası haber ajansları Filistin topraklarından arka arkaya 'son dakika' haberleri geçiyor.

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ABD'den skandal karar! Biden imzayı attı: İsrail’e rekor silah satışı onaylandı

Abluka altında tuttuğu Gazze'de binaları, sokakları, sahilleri, fabrikaları ve tarım arazilerini bile bombardımana tutan İsrail, yalnızca Pazar günü 42 Filistinliyi öldürdü.

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ABD'den skandal karar! Biden imzayı attı: İsrail’e rekor silah satışı onaylandı

İsrail savaş uçaklarının hava saldırıları Pazar gecesi ve Pazartesi gündüz saatlerinde de devam etti, Gazze'nin birçok noktasından patlama sesleri duyuldu.

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ABD'den skandal karar! Biden imzayı attı: İsrail’e rekor silah satışı onaylandı

Akdeniz kıyısındaki bir noktayı hedef alan bombardımanın ardından kurtarma ekipleri bir cesedi hastaneye taşırken, bir haftada yaşamını yitirenlerin sayısı 200'ü aştı. İsrail katliamında can verenlerin 59'u çocuk.

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ABD'den skandal karar! Biden imzayı attı: İsrail’e rekor silah satışı onaylandı

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Şeridi'nde yaşayan 42 bin kadar Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), evlerinden ayrılan Filistinlilerin 50 okula sığındığını belirtirken, 2 bin 500'den fazla insanın da evsiz kaldığını açıkladı.